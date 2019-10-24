男童咖啡廳「指甲刮牆壁」塗鴉　媽媽撇一眼繼續聊…店家氣炸PO網！

記者陳凱力、徐愷昕／新竹報導

新竹1名國小男童21日下午與媽媽在咖啡店用餐時，調皮用指甲在牆上開心作畫，過程中還不忘叫媽媽看自己的作品，媽媽在見兒子刮壞牆壁後既沒有即時阻止，瞥了一眼後還繼續與友人聊天。事後店家收桌時見牆面被刮花相當生氣，調閱監視器畫面後得知為男童所為，目前已透過校方聯繫上男童家長前來處理。

▲▼小學男童咖啡廳內調皮刮牆壁作畫，媽媽見狀漠視不管。（圖／記者陳凱力翻攝）

1名網友在臉書社團「新竹大小事」上代友PO文表示，21日下午2點左右在竹北市一咖啡廳內，有名國小男童趁與媽媽在咖啡店用餐時，調皮的用指甲在牆面上作畫。從監視器畫面中可見他左一圈又一圈的刮，時間長達1分多鐘，過程中還不忘叫媽媽回頭看，但媽媽見男童刮花牆壁並沒有立刻阻止，反而回頭繼續與友人聊天。

事後，店家在收桌時發現牆壁被破壞，上面多了許多塗鴉，氣得趕緊調閱店內監視器畫面，在得知為男童所為後，透過制服循線找上學校，在校方協助下目前已與男童家長聯繫。男童家長表示近2日會帶著小孩親自登門道歉，至於後續賠償方式店家拒絕受訪，沒有多做說明。

▲小學男童咖啡廳內調皮刮牆壁作畫。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

針對此行為，民眾受訪時表示，「小孩出來就要管好，家長有責任顧好自己的小孩，倘若你看到別人家這樣弄，你一定也會罵他誰家的小孩這麼沒教養。」網友也紛紛於底下留言，「無論小孩有沒有任何特殊狀況，家長都有責任及義務教育孩子制止孩子」、「小孩不懂事犯錯，身為大人更要去教導孩子正確的觀念及基本的禮儀」，認為小孩年紀還小，大人有義務要教育正確觀念。

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