安居緝毒助漲房價　中市警長楊源明：有社區每坪8萬漲到14萬

▲警察局長楊源明提到有社區因警方強力掃毒，房價大漲。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

為讓民眾了解警方反毒成果及決心，台中是警察局長楊源明23日親上警察廣播電台台中分台直播節目，接受民眾Call in，並首度當起網紅，透過臉書直播與網友互動。楊源明表示，市警局已連3屆獲得「安居緝毒專案」評比冠軍，有社區因警方認真緝毒，讓房價從每坪8萬躍升到14萬，將持續緝毒，讓人民有感。

台中市警局長楊源明23日下午5點到警廣台中台上直播節目，暢談反毒議題，並與聽眾分享警方緝毒努力成果。他除了節目中讓民眾Call in，親自回答問題外，更首度透過臉書直播，當起網紅與網友互動，吸引許多網友留言，並大讚楊局長跟上潮流。

▲▼楊源明親上警廣台中台節目，暢談反毒緝毒成果，並首度當網紅，用臉書直播與網友互動。（圖／台中市警局提供）

楊源明節目上說，台中市警局執行「安居緝毒專案」全國評比已連續3屆冠軍，行政院評核為六都第一。警方建構「友善通報網」讓掃毒無死角，藉由居民協助警察反映社區異常情況取締毒品，形塑安靜安全的社區。他舉例說，有個社區因為警方強力取締毒品，讓社區評價及房價都提高，每坪原本僅8萬，躍昇為14萬，社區住戶及附近居民讚揚警方安居緝毒的效益。

他表示，市警局也聯合學校、教育單位針對毒品熱點實施擴大臨檢巡查，加強教育、社福、法院等網絡聯繫，拓展毒品藥頭情資來源，防制毒品進入校園。

有家長憂心孩子染毒call-in詢問，如果孩子不幸接觸毒品怎麼辦？楊源明建議，除可以打110向當地警察單位報案，第一時間還可以撥打戒毒專線0800-770-885（請請您，幫幫我）求助，讓孩子遠離毒品危害。

擁有32萬臉粉的「TCPB局長室」也全程直播1小時，透過小編群與鐵粉們互動，竟出現高達10萬的觸及率及3.5萬實際觀看人數，許多民眾第一次看到楊源明即被「圈粉」，肯定市警局對維護臺中市治安的付出。

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