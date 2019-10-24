像玫瑰少年「會有人愛你」師言網淚崩　潘文忠：成就每個不一樣的孩子

▲教育部臉書釋出「你的標籤，我的驕傲」影片。（圖／翻攝教育部臉書）

記者崔至雲／台北報導

10月為國際反霸凌月，教育部近日推出的反霸凌企劃也廣獲好評，教育部長潘文忠今（24日）在臉書上PO出了一段7分鐘影片，影片中有8老師分享了他們在教育現場遇到的學生之間霸凌問題。他指出，每個孩子都有不同的成長背景、家庭環境、個性、興趣，面對不同特質的孩子，該如何引導與面對，也真的是教育工作者非常大的挑戰與課題。



「你的標籤我的驕傲」影片一開始，多位教育現場第一線的老師分享曾遇過的案例，其中來自越南的老師劉秀鴛也透露，因為自己的身分特殊，對學生遭遇感同深受，「很多新住民二代跟我一樣很少出門，沒有自信，很怕台灣人知道我是越南人」。

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老師王者欣也分享，「有一個小朋友常常遲到或曠課，很多同事都說他一定會被退學，但我還是想好好了解他怎麼了，所以我追到他打工的pub裡，看到他在調酒、雕水果花，我很感動」。

▲「你的標籤我的驕傲」影片分享8位教育工作者的心聲與各自在第一線教育現場對於霸凌的觀察與努力。（圖／翻攝教育部臉書）

影片最後，老師趙弘毅也說，在蔡依林的玫瑰少年裡，有一段歌詞在說，「你是妳或是你都行，會有人全心全意愛你」，趙弘毅表示，「我想做的事情跟這一樣，如果你（學生）很擔心原本的真實的自己不被愛的話，老師可不可以告訴你，我就是愛你的那個人。」

影片中的老師們紛紛指出，現在已不能用單一評量標準來評價每個學生，不應讓不同特質的孩子備受排擠等言論。潘文忠指出，霸凌的成因與方法有許多種，根據影片中吳齊殷博士的研究，霸凌其實不是目的，而是一種手段，孩子有可能會模仿特定的社會化標準，競爭地位或權力。



潘文忠說，當他看這個影片時，也想起過去在學校帶孩子時也曾處理過霸凌事件，孩子可能不是真的有意，但「強凌弱、眾暴寡、同貶異」的情形仍偶爾發生，若是單純地制止、訓斥、懲處，並無法真正消弭這樣的狀況，也不易修復霸凌事件後的關係。



潘文忠也指出，在教育現場，我們透過教育、機制、導入修復式正義來面對霸凌議題，也有一群教育夥伴，希望能透過創造更多元的教育環境，讓孩子彼此認識、理解，來幫助孩子更自信、更尊重包容，但確實，每個孩子都有不同的成長背景、家庭環境、個性、興趣，面對不同特質的孩子，該如何引導與面對，也真的是教育工作者非常大的挑戰與課題。

潘文忠鼓勵教育現場老師，無論你是老師、家長、或是關心教育的人，我們都邀請你跟我們一起關心霸凌這個議題，讓我們共同努力，讓更多孩子能更健康、快樂長大。

教育部「你的標籤我的驕傲」影片，短短一天已有上千人讚、百則留言，網友大讚教育部正視霸凌議題，並指出「謝謝教育部的正視，讓蜷縮在角落的靈魂得以照見陽光」、「看完後大哭，真的無論是曾經身為學生，又或是目前身為老師，都在不斷探問與尋找，教育的價值與意義」、「我也曾經被霸凌過！所以我懂！」。教育部表示，希望能透過不一樣的教育思維與評價標準，創造更多元、友善的環境，讓孩子因為自己的特質專長被看見、被喜歡、進而更自信，並透過更多的互動、合作課程，更認識理解、進而尊重彼此。



最後呼籲若遭遇霸凌一定要勇敢說出來外，也可以透過以下方法尋求協助：

1、向導師、家長反映；

2、向學校投訴信箱投訴；

3、向縣市反霸凌投訴專線投訴；

4、向教育部 防制校園霸凌專線（0800-200-885）；

5、於校園生活問卷中提出或是向其他管道（警察、好同學、好朋友）述說。

