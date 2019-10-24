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撿骨時多了一隻腳！殯儀館烏龍火化　「給錯骨灰罈」讓孝子女白哭了

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骨灰罈。（示意圖／報系資料照）

▲給錯骨灰罈的烏龍，在大陸時有所聞。（示意圖／報系資料照）

圖文／周刊王

有殯葬業者西進大陸成效未如預期，悄然退守台灣總部，深耕國內市場。據業者私下透露，看到對岸未使用棺木即火化，撿骨還會多了一隻腳，雙方企業經營認知還有待時間磨合。

市場消息，國內目前有530萬座納骨塔，有預售出去空置，或是陸續銷售中。殯葬業者評估，1946~1965年戰後嬰兒潮人口（約4、5年級）逐漸步入老年化，每年死亡人口數大於出生率，估算到2050年的年死亡人數超過28萬人，納骨塔需求量達高峰。

請繼續往下閱讀...

就有業者提及，過去多年到大陸市場開發殯葬市場，對岸對於納骨塔的說法是「節地葬」，用意也是節省土地使用。只是經營多年發現對於殯葬民俗文化認知有異，而這幾年來就轉回國內，深根台灣市場。

像是國內火葬習俗，還是會往親友遺體置於棺木內火化，而對岸有的區域是在遺體上鋪布即送入火葬場，未另外置於棺木內。

而在撿骨部分，家屬即須非常仔細對照親人遺體生前狀況，避免混入他人骨灰。像有的遺體生前因患糖尿病而曾截肢，火化後家屬卻發現多了一隻腳等的類似狀況，實有傳聞。

不過，我國某市立殯儀館去年也發生一起烏龍事件，家屬抱著母親骨灰罈完成送往納骨塔習俗儀式並且安置，過了一個半小時，才竟接到殯儀館通知說「給錯骨灰罈」，趕緊更正並依習俗包紅包給家屬致歉，而承辦人員則是遭到懲處。

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