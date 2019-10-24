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信義區持刀砍殺情侶！　凶嫌投案背景曝光　曾砸酒店圍毆警察

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 記者張君豪／台北報導

台北市吳興街18日晚間6時許驚傳歹徒持刀砍人案，一對年約20多歲的年輕情侶當街遭一名頭戴安全帽的黑衣男子持刀當街砍殺，警方到場協助傷者送醫，並懷疑歹徒預謀犯案，所幸兩人送醫急救，醫師發現兩人都是小腿被砍，警告意味濃厚；轄區信義警方23日晚間找到砍人的鄭姓男子（23歲），發現他4年前曾在北市大安區酒店鬧事甚至動手毆警，態度相當囂張。

▲▼北市信義區吳興街一名黑衣人持西瓜刀砍人，情侶受傷送醫。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲北市信義區吳興街一名黑衣人持西瓜刀砍人，情侶受傷送醫。（圖／記者孫于珊翻攝）

信義警方表示，經警調閱監視器鎖定歹徒來去動線，鄭姓刀手自知難逃法網，23日晚間在友人陪同下自行投案，他向警方抱怨因對方積欠他近7萬元債務，對方頻頻藉故拖欠，他想給對方一點顏色看看，才會持刀砍人示威，警方對他說法存疑，將循線深入追查歹徒行兇動機。

▲▼北市信義區吳興街一名黑衣人持西瓜刀砍人，情侶受傷送醫。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲北市信義區吳興街一名黑衣人持西瓜刀砍人，情侶受傷送醫。（圖／記者孫于珊翻攝）

警方指出，鄭姓男子年紀輕輕卻前科累累，懷疑他有幫派背景；4年前鄭男曾在台北市大安區某酒店消費，卻懷疑酒店幹部灌單，率友人砸店，甚至轄區警員到場制止也被圍毆，警方呼叫支援警力後將包含鄭男等6人帶回，訊後依妨害公務、傷害、毀損等罪嫌送辦。

信義警方說，年輕的鄭男屢屢因細故訴諸暴力，雖然經常進出警局、地檢署，卻仍學不會理性處事，加上這次又當街持刀攻擊欠債情侶，案件發生後信義警方先報請台北地檢署檢察官指揮，訊後檢察官認為「單憑欠債7萬元」應不致於持刀砍人，認為鄭男說法避重就輕，指示警方將鄭男押送地檢署複訊釐清涉案罪名。

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