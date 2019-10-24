單親爸太累倒頭睡翻天、奶奶又重聽　小二兒進不了家門睡公園

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局在執行巡邏勤務時，凌晨在永福公園發現一名男童趴睡在籃球架下石椅上，詢問下得知男童未帶鑰匙，回家按電鈴都沒回應，只好到公園休息，警方將男童帶回派出所休息，待天亮後才連絡上父親，原來是白天時找工作太累在家睡死，奶奶又重聽根本不知道孫子回來，幸好遇到熱心警員協助。

▲小二男童（紅圈）無法回家，凌晨在公園休息被巡邏警（左一）發現 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，小二男童與單親父親及奶奶同住在三重區，23日晚間要放學要回家，卻發現按門鈴沒有人開門，只好跑到附近的永福公園休息，但由於太累，在公園裡的籃球架旁的石椅上睡著了。

▼三重警分局警員與男童合照。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日凌晨1時許，三重警分局2名警員在執行巡邏勤務時，發現男童並帶著他回家按電鈴並撥打父親手機，但都無法聯繫上，只好將男童帶回派出所休息。待上午8時許，終於連繫上男童父親。

父親向警方表示，自己是單親爸，最近失業白天出門找工作太過疲累，昨晚回家倒頭就睡，根本沒聽到電鈴聲，男童奶奶也重聽沒察覺，幸好警方協助讓男童平安回家，相當感激警員的熱心。

他奶奶的美麗小秘訣

▼單親爸與小二男童及警員合照 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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