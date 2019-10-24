新光三越天母店周慶推買一送一　限定「甜點街」現身吸客　

▲天母新光三越周年慶11／7開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

繼天母大葉高島屋之後，新光三越天母店周年慶也即將在11／7至11／24期間登場，祭出全館滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券，為主打該區域的親子客，還在周慶期間推出「甜點街」，提供馬卡龍、千層蛋糕、爆米花等商品與可愛店面讓民眾打卡，另針對雙11當天，也推出限定商品買一送一。

新光三越天母店周年慶從11／7至11／24開跑，優惠期間全館滿5,000元送500元抵用券，化妝品滿2,000元送200元抵用券，大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。貴賓卡與APP會員首7日（11／7至11／13）大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送1,000元抵用券。

而周年慶期間也包括11／11雙11節日，當天特別推出買一送一限定優惠，包括蕾莉歐玫瑰三重奏芳香潤膚霜、Hallmark Babies北極熊造型背心等，也祭出CUMAR的包款組合價，原價7,880元，特價1,980元。

因應天母地區百貨市場持續下跌，新光三越針對在地顧客，推出親子活動鼓勵消費者前往參觀，包括4家甜點快閃店，還有粉紅樂園，提供7個遊樂設施讓親子能舒壓，新光三越表示，天母店目前表現好的業績類別包括名品、女性服裝、家電與3C都表現不錯，今年都有微幅成長，目前想要振興天母商圈，除了鞏固在地客，也要多規劃活動吸引其他區域民眾來訪。