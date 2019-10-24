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逾181萬輛機車沒排氣定檢　依法可罰500元最重註銷牌照

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台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲截至今年還有181萬5千多輛尚未完成定檢，依法可罰500。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

國內機車數量眾多，為維護空氣品質，環保署今（24日）表示，凡出廠滿5年的機車就必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準，截至今年9月應到檢機車約737萬輛，已到檢率為75.38%，為歷年同期最高，但仍有181萬5千多輛尚未完成定檢，依法可罰500元。

環保署指出，去年修正空氣汙染防制法，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為環保機關稽查發現「使用中」機車，每年皆應實施排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。如逾期未檢驗，依空氣汙染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起6個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

請繼續往下閱讀...

環保署呼籲，車主應注意檢驗期限，並按規定期間實施排氣定檢，於收到定檢提醒通知後，請儘早辦理。如車輛已無法使用或遺失等情形，車主也應主動至監理機關更新車籍資料，以免逾期受罰。

環保署提醒，目前全國共設置3509家排氣定檢站，機車車主每年有3個月時間，可前往全國任一家定檢站檢驗，且車主不需支付檢驗費用，花一點時間就能瞭解機車排煙狀況，以減少機車排氣污染的問題，共同維護空氣品質。若想查詢車輛是否已完成定檢或定檢站地址等資訊，可至環保署「機車排氣定期檢驗資訊網」 查詢。
 

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