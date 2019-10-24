蔡壁如列民眾黨不分區應辭職？　柯文哲：以她的個性，「會」！

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對台北市政府顧問蔡壁如如果列為民眾黨不分區立委是否應辭職，台北市長柯文哲25日明確表示，「按照目前法令不用，如果確定會上，我覺得就辭職就好了，還是依法行事」。

身兼民眾黨主席的柯文哲24日赴議會，針對台北市政府嚴守行政中立及黨政分際，進行專案報告。議員陳建銘詢問，若市府官員列不分區，該不該辭職，還是繼續留在市府職位？柯文哲回答時表示，他已經有找民眾黨祕書長張哲揚，要求他將不分區立委的權利義務列出來。

另外，民進黨市議員簡舒培也問柯文哲，如果市府顧問蔡壁列民眾黨不分區立委，要不要辭職？柯文哲認為，他猜蔡壁如應該會直接請假，但隨後又說，如果她列不分區，「以她的個性，她會辭職」。柯文哲則強調，在法律的範圍內尊重每個人的意見。

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