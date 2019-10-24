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全台灣僅908位「特許財務規劃師」　錠嵂保經有97人拿FChFP證照！佔比10.68%

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▲全台僅908位「特許財務規劃師」，錠嵂保經佔10.68%。（圖／錠嵂保險經紀人提供）

▲錠嵂保經今年共有97名同仁取得FChFP證照，錠嵂保經總經理趙惠仙（中）到場祝賀。（圖／錠嵂保險經紀人提供）

記者楊絡懸／台北報導

9月份結束「FChFP特許財務規劃師」國際證照考試，錄取名單正式出爐，累積共有337人取得證照，其中，錠嵂保經就佔了97個名額，是整體合格人數的29%，成為本次取得FChFP特許財務規劃師證照人數最多的公司。全台僅有908位特許財務規劃師，錠嵂保經就佔了10.68%。錠嵂保經表示，為了培育人才，公司也投入千萬元，提供教育訓練的資源。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示，錠嵂保經在培訓同仁方面從來不手軟，也因扎實多元的教育訓練，成為唯一連續8屆保險卓越獎「人才培訓卓越獎」得主。

趙惠仙說明，台灣保險市場不斷變動，繼上一波失能險改版引發熱銷潮，接著是明年壽險的責任準備金利率將調降，造成壽險業的提存金額和壓力變高，連帶的保費可能會上漲；隨著老年化時代的來臨及保險巿場的劇烈變化，為了能讓業務同仁與時俱進，錠嵂規劃相關配套，鼓勵同仁參與特許財務規劃師課程。

趙惠仙表示，以錠嵂強調的「挑、專、精」特質，透過課程的培訓，讓參訓的業務同仁從協助家庭補足保障缺口、擴展至檢視家庭財務缺口，並提供適當的建議與工具，協助建立全方位的家庭財務及保障防護網，讓保險從業人員的專業度更深更廣，從財富管理談人生風險規劃，成為中產階級的財務規劃師。

錠嵂保經南二營業處經理方靈裕表示，實務上有些客戶因爲資產過高造成負債比率也過高，但手上現金卻不足以承擔，最後就會因而資金週轉不靈而造成骨牌效應引發財務危機。以往保險業務員藉由保險商品解決一部分財務規劃問題，卻無法給予全面性的家庭財務建議；現在透過特許財務規劃師的培訓，當客戶在面對人生各階段不同的財務需求時，能站在客觀的立場提供整體的規劃，並透過各項財務決策來管理風險。

錠嵂保經表示，全台目前共有38萬的保險從業人員，但取得「FChFP特許財務規劃師」者僅有908人，面對台灣保險業商品不斷的變動、金融科技的進步，保險業務員的未來不能再侷限傳統保障規劃，而應該是朝能為客戶提供全方位的家庭保障建議前進，錠嵂很早看到這樣的趨勢，因此除了持續發展公司金融科技的資訊應用，也積極培養業務同仁專業廣度，為保戶提供更全面的未來保障。

 
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