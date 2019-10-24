全台3000公尺↑高山設升旗台？　陳思宇幫韓國瑜算錢：第一年花費破億





▲玉山氣象站上升旗桿。（圖／中央氣象局提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜23日在嘉義中埔座談時，當場承諾於海拔3000公尺以上的高山設立升旗台，馬上引起議論，還遭到競爭對手總統蔡英文批評「政治作秀」。民眾黨發言人陳思宇也於24日計算，若要在全台超過3000公尺以上的高山設立升旗台，第一年就要投入超過1億元的經費。

有民眾在座談會時向韓國瑜提議，希望能夠再看到中華民國國旗飄揚，建議韓國瑜在當選總統後，要在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出重要高點。而韓國瑜聽聞後也爽快答允，強調「升旗台是一定要的！」台灣海拔逾3000公尺以上的山有好幾百座，雖然全設升旗台不容易，但為了宣揚愛國精神、愛國文化，「我們會盡量來做！」

針對韓國瑜允諾在3000公尺以上高山設升旗台，陳思宇24日在臉書上表示，「韓總一句話，值一億！」俗話說出口成金、情和義值千金，但是設立升旗台直逼億。

陳思宇提到，台灣3000公尺以上高山約有268座，假設設立一個升旗台的建置費用為10萬元，總共就要2680萬元，且這還是抓得非常非常保守的數字。

陳思宇說，這還要加上升旗手的人事成本，升旗手薪水以2020年實施的最低薪資2萬3100元、僅聘268人來計算，一年要花7428萬9600元；勞健保與勞退部分，則是4212元乘上268座山再乘上12個月，等於是1354萬5792元，升旗手薪水和勞健保勞退的數字加起來，一年共要花8783萬5392元。

陳思宇總結，粗估韓國瑜一句「3000公尺以上高山建置升旗台」，第一年就要投入超過1億（2680萬元加上8783萬5392元）的預算，「你覺得呢？」

陳思宇計算方法如下：

3000公尺以上高山：約268座

升旗台建置費用：100000x268＝26800000

升旗手每年人事成本：87835392元／年（包含以下）

升旗手薪資：23100x268x12＝74289600

勞健保勞退：4212x268x12＝13545792

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