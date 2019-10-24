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三星釋出軟體更新　修正S10、Note 10指紋辨識漏洞

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▲三星Galaxy S10。（圖／路透社）

▲三星Galaxy S10遭爆超聲波指紋辨識技術漏洞。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星旗艦手機Galaxy S10、Galaxy Note 10系列機款採用的超聲波指紋辨識技術日前遭用戶發現漏洞，只要貼上塑膠材質的螢幕保護貼，無論是誰都可以用手指按下解鎖，三星承諾將盡快透過更新解決這個問題。稍早外媒報導，三星已開始向登記超音波指紋數據的Galaxy S10系列及Note 10系列機款推送通知，將於「24小時」內釋出更新。

日前一名英國用戶發現，其未註冊指紋的手指也能解鎖Galaxy S10手機。三星隨後發布聲明表示，指紋感應器解鎖裝置會辨識螢幕保護貼上的「3D立體指紋圖樣」，因此建議Galaxy S10、Galaxy Note 10等手機用戶，先刪除所有以前的指紋，然後重新註冊資料。部分銀行App也因應此狀況，暫時取消Galaxy S10的指紋登入選項。

綜合外電報導，稍早三星已開始向全球用戶陸續釋出了安全性修補程式，以修復Galaxy S10和Note 10的超聲波指紋辨識漏洞。據最新的系統更新說明，三星要求所有用戶盡速更新，也提醒使用者刪除先前已註冊的指紋資料，並在未貼上螢幕保護貼的情況下重新註冊指紋。三星也提醒用戶，在掃瞄指紋時須完全掃描指紋的所有部分，包括指紋的邊角，以提高系統識別率的準確性。

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