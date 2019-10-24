嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

▲▼嘉義大學百年校慶 暨百年花卉展開幕與典藏茗茶封籤儀式,各產官學界重要人士出席。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學24日於蘭潭校區嘉禾館廣場前舉辦100週年校慶活動記者會暨百年花卉展開幕與典藏茗茶封籤儀式，為26日舉行校慶典禮暨演唱會及各項精采絕倫的慶祝活動作暖場。活動邀請到副市長陳淑慧、行政院農業委員會農糧署作物生產組徐煇妃組長等多位貴賓為嘉大百年花卉展開幕剪綵。

▲▼嘉大百週年校慶特別精心烘製茗茶，現場進行典藏茗茶封籤儀式 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大百週年校慶特別精心烘製茗茶，現場進行典藏茗茶封籤儀式。由嘉大校長艾群、嘉義市副市長陳淑慧、徐煇妃組長、桃城陶埕蔡永武老師、茶改場黃正宗分場長等與會貴賓，進行典藏茗茶封籤儀式，並由艾群於陶甕簽名保存於校史室永久典藏。此茶由創系歷史最悠久的農藝系與時下最夯的農場管理公費班學生費盡心力與諸多茶改場專家們共同攜手合作，推出限時限量限款紀念藏茶。

▲▼嘉義大學校長艾群手上為百年校慶經典款陶甕。（圖／嘉義大學提供）

嘉大百週年校慶，今年典禮有別於以往，特別以音樂演唱會方式進行，另於嘉農亭舉行「植樹百株樹人百年揭幕開園」；接續於消費合作社前有「百年碁石揭牌」儀式；行政大樓外側的「茶香百年 人蘊千秋」及校慶園遊會等，下午於圖書館「百年嘉大、美藝齊芳 百年校慶校友聯展」及「嘉大百年經典史料暨文物特展」茶會等，活動多元且豐富。此外，紀念前人篳路藍縷出版「百年誌」與「農耕隊回顧展-農耕隊傳奇再現」書籍，為回顧歷史辦理「嘉義師專與嘉義農專舊校門風華重現」及由人文藝術中心籌劃「各項藝文展演」等多項校慶活動，歡迎民眾與嘉大共同歡度百週年校慶。

茶葉烘焙由甫獲南投縣焙茶競賽特等獎公費生蔡哲庭帶領的團隊在校內製茶，歷經反覆焙茶及轉化，呈現中度烘焙茶香、茶質穩定、茶湯甘甜，可即沖或典藏用。為彰顯對嘉大創校百年的祝福，特邀請蔡永武老師協助藏茶經典款陶甕設計與手拉坏燒製，每個陶甕經大師落款、百年校慶logo與限量100組流水號，造型獨特色澤優美，名師名品，典藏一甕具嘉大特色好茶，更典藏嘉大創校一世紀的風華。

百年校慶花卉展在行政院農委會農糧署「國產花卉研發成果推廣活動」經費補助，由嘉大園藝學系與財團法人臺灣區花卉發展協會共同辦理。主要展區為行政大樓、天人池及嘉禾館前廣場與草坪。將校園營造出「百花齊放、花叢錦簇」之美，行政大樓內有全國性團體蘭花競賽活動，嘉禾館平台有「百年校慶主題牆」，前方林蔭草坪處為「蘭花主題特展」造景，有「蘭花迎賓拱門」、「蘭花百年蛋糕」及「農村法拉利」等，嘉大園藝技藝中心同場加映「蘭花的一生」。蘭花展示區由臺灣蘭花產銷發展協會、中華花藝協會及嘉大園藝學系花卉產業傑出校友一心生物科技股份有限公司與大林文心蘭產銷班共同創作。

10月26日至27日校慶活動期間嘉義市插花協會花藝老師支援教學舉辦「花卉利用組合DIY活動」，讓民眾親自體驗花藝之美，達花卉推廣目的。園藝學系沈榮壽主任表示，此次百年花卉展，除展現花卉研發產能，並將花卉展和教學及花卉產業界相鏈結，讓學生於在校期間學習蘭花生物科技、花卉作物栽培利用、園藝造景施作等，串聯官、產、學界專業專長，共同為百年校慶獻上真誠祝福。