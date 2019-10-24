　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嘉義大學百年校慶 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼嘉義大學百年校慶 暨百年花卉展開幕與典藏茗茶封籤儀式,各產官學界重要人士出席。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學24日於蘭潭校區嘉禾館廣場前舉辦100週年校慶活動記者會暨百年花卉展開幕與典藏茗茶封籤儀式，為26日舉行校慶典禮暨演唱會及各項精采絕倫的慶祝活動作暖場。活動邀請到副市長陳淑慧、行政院農業委員會農糧署作物生產組徐煇妃組長等多位貴賓為嘉大百年花卉展開幕剪綵。

▲▼嘉義大學百年校慶 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼嘉大百週年校慶特別精心烘製茗茶，現場進行典藏茗茶封籤儀式 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大百週年校慶特別精心烘製茗茶，現場進行典藏茗茶封籤儀式。由嘉大校長艾群、嘉義市副市長陳淑慧、徐煇妃組長、桃城陶埕蔡永武老師、茶改場黃正宗分場長等與會貴賓，進行典藏茗茶封籤儀式，並由艾群於陶甕簽名保存於校史室永久典藏。此茶由創系歷史最悠久的農藝系與時下最夯的農場管理公費班學生費盡心力與諸多茶改場專家們共同攜手合作，推出限時限量限款紀念藏茶。

▲▼嘉義大學百年校慶 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼嘉義大學校長艾群手上為百年校慶經典款陶甕。（圖／嘉義大學提供）

嘉大百週年校慶，今年典禮有別於以往，特別以音樂演唱會方式進行，另於嘉農亭舉行「植樹百株樹人百年揭幕開園」；接續於消費合作社前有「百年碁石揭牌」儀式；行政大樓外側的「茶香百年 人蘊千秋」及校慶園遊會等，下午於圖書館「百年嘉大、美藝齊芳 百年校慶校友聯展」及「嘉大百年經典史料暨文物特展」茶會等，活動多元且豐富。此外，紀念前人篳路藍縷出版「百年誌」與「農耕隊回顧展-農耕隊傳奇再現」書籍，為回顧歷史辦理「嘉義師專與嘉義農專舊校門風華重現」及由人文藝術中心籌劃「各項藝文展演」等多項校慶活動，歡迎民眾與嘉大共同歡度百週年校慶。

茶葉烘焙由甫獲南投縣焙茶競賽特等獎公費生蔡哲庭帶領的團隊在校內製茶，歷經反覆焙茶及轉化，呈現中度烘焙茶香、茶質穩定、茶湯甘甜，可即沖或典藏用。為彰顯對嘉大創校百年的祝福，特邀請蔡永武老師協助藏茶經典款陶甕設計與手拉坏燒製，每個陶甕經大師落款、百年校慶logo與限量100組流水號，造型獨特色澤優美，名師名品，典藏一甕具嘉大特色好茶，更典藏嘉大創校一世紀的風華。

百年校慶花卉展在行政院農委會農糧署「國產花卉研發成果推廣活動」經費補助，由嘉大園藝學系與財團法人臺灣區花卉發展協會共同辦理。主要展區為行政大樓、天人池及嘉禾館前廣場與草坪。將校園營造出「百花齊放、花叢錦簇」之美，行政大樓內有全國性團體蘭花競賽活動，嘉禾館平台有「百年校慶主題牆」，前方林蔭草坪處為「蘭花主題特展」造景，有「蘭花迎賓拱門」、「蘭花百年蛋糕」及「農村法拉利」等，嘉大園藝技藝中心同場加映「蘭花的一生」。蘭花展示區由臺灣蘭花產銷發展協會、中華花藝協會及嘉大園藝學系花卉產業傑出校友一心生物科技股份有限公司與大林文心蘭產銷班共同創作。

10月26日至27日校慶活動期間嘉義市插花協會花藝老師支援教學舉辦「花卉利用組合DIY活動」，讓民眾親自體驗花藝之美，達花卉推廣目的。園藝學系沈榮壽主任表示，此次百年花卉展，除展現花卉研發產能，並將花卉展和教學及花卉產業界相鏈結，讓學生於在校期間學習蘭花生物科技、花卉作物栽培利用、園藝造景施作等，串聯官、產、學界專業專長，共同為百年校慶獻上真誠祝福。

ET快訊
即／貨車藏39具屍體　英媒：死者全是中國人
即／何猷君宣布奚夢瑤生子！澳門賭王第五代長孫誕生
她逛博物館被「熱顯像儀」拍到左胸紅斑　竟發現罹患乳癌
想訂機上特別餐！內行激推「尊爵神餐」爆冷門：全機只有你吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

長跑女王朱韻丞800公尺三連霸　女拳王陳念琴首度奪金

獲前瞻水環境核定8億　林智堅帶美國墾務局騎單車看海景

知名熱汽球吸人氣　台東勇闖大阪旅展

全運會落幕　台東縣代表隊獲獎數創近年新高

彩繪燈籠為大園仁壽宮慶成五朝圓醮暖身　祈合境平安

嘉大百年校慶26日登場　百年花卉展暨典藏茗茶封籤先登場

南警偵破水萍塭公園蛋襲案　黃偉哲頒獎勉員警辦案辛勞

揪甘心！清水警巡邏發現弱勢戶　親送物資到家

因應捷運2020年通車　台中招考528人月薪最高36K

「兒童故事館」重創待修　民眾譏：現狀似鬼故事館　　

中職／鄭凱文首度拿金手套　純後援第一人

李亞萍哭認余苑綺「是末期了」：心裡有數！ 愛女「直腸只剩2公分」每天躲被裡哭

劉致榮提早約定紅襪不後悔　簽約金以後再賺回來

8個月偷4次！　無業男潛工地大樓竊電纜變賣　加重竊盜罪起訴

KD心中最佳隊友陣容「沒柯瑞有嘴綠」　停頓5秒後場選厄文、哈登

到賣場買洗衣精！她扛2大袋回家「一看殘念飆粗口」　千人狂點頭：妳不孤單

「抓猛」本季首戰轟怪物級雙20　生涯33次現役第二人

快訊/英貨車凍屍案 39名死者全是中國籍

交往12年！台灣第1對「同志夫夫」婚禮爆哭　跟家人出櫃...媽回應超暖心

房地合一稅打亂財富傳承布局！不動產一般贈與件數大減兩成

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

網傳虎尾「外送員大亂撞」　真相曝光

欣桃瓦斯到府檢查管線　免費的！

小吃攤徵洗碗工偏好「歐巴桑」被開罰10萬！

彰警肇事逃逸　被調職記1大過

桃園農田水利會　青埔大樓舉行上樑

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

南警一分局至幼兒園宣導

「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

「兒童故事館」重創待修

韓國瑜24日雲林行　將大展廚藝身手

因應捷運明年通車　台中招考528人月薪36K

更多熱門

相關新聞

嘉義大學百年校慶路跑　2千人祝生日快樂

嘉義大學百年校慶路跑　2千人祝生日快樂

嘉義大學歡慶百週年校慶，特別舉辦國人秋季時喜愛的路跑活動。20日早上5點在蘭潭校區嘉禾館前，由嘉大艾群校長鳴槍起跑。此次路跑活動有樂活5公里組、迷你馬10公里組及超半馬23公里組，報名人數約2,000人，報名相當踴躍，每位參賽一大早5點就抵達學校，伸展熱身，蓄勢待發。

嘉大創校百年經典史料暨文物特展

嘉大創校百年經典史料暨文物特展

嘉大百年校慶台灣重要豬病論壇暖身

嘉大百年校慶台灣重要豬病論壇暖身

嘉易創創育中心獲經濟部績優獎

嘉易創創育中心獲經濟部績優獎

嘉大攜手北藝大　大崙國小推動友善植栽

嘉大攜手北藝大　大崙國小推動友善植栽

關鍵字：

嘉義大學百年校慶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

他手機藏可怕照片　女友輕生

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

正妹主播「胸前藏吉娃娃」笑翻網

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面