韓國瑜喊「高山廣設升旗台」　蘇貞昌傻眼：大吃一驚非常不當

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」展開全台「傾聽之旅」，其中嘉義中埔座談他承諾將在3000公尺高山上廣設升旗台，引起熱議。對此，行政院長蘇貞昌24日在院會中表示，「大吃一驚、非常不當」。

韓國瑜在中埔座談會，有一名韓粉提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

行政院發言人Kolas Yotaka 評論，應該要先爭取原住民的同意，同時對韓國瑜的思考感到擔憂。她強調，「我們都愛國，都尊敬國旗」，但山林有它的原貌，升旗不一定要在山頂；一位總統候選人在沒有通盤思考的前提下，就任意同意這種高風險的倡議，令人擔憂。

Kolas 24日在行政院會會後記者會轉述，蘇貞昌於院會中有評論此事。對於韓國瑜說法，蘇貞昌傻眼認為，「大吃一驚、非常不當」。

總統蔡英文也透過臉書提到，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境和形貌。國旗應該要在代表國家時，在對外的場合勇敢拿出來，應該要讓人民在想表達榮耀與認同時，自由地拿出來，而不是為了政治作秀刻意升在山頂上。

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