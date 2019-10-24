　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜喊「高山廣設升旗台」　蘇貞昌傻眼：大吃一驚非常不當

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」展開全台「傾聽之旅」，其中嘉義中埔座談他承諾將在3000公尺高山上廣設升旗台，引起熱議。對此，行政院長蘇貞昌24日在院會中表示，「大吃一驚、非常不當」。

韓國瑜在中埔座談會，有一名韓粉提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台是一定要的，雖然海拔3000公尺以上高山全設不容易，但為了宣揚愛國精神，我們會盡量來做！」

行政院發言人Kolas Yotaka 評論，應該要先爭取原住民的同意，同時對韓國瑜的思考感到擔憂。她強調，「我們都愛國，都尊敬國旗」，但山林有它的原貌，升旗不一定要在山頂；一位總統候選人在沒有通盤思考的前提下，就任意同意這種高風險的倡議，令人擔憂。

Kolas 24日在行政院會會後記者會轉述，蘇貞昌於院會中有評論此事。對於韓國瑜說法，蘇貞昌傻眼認為，「大吃一驚、非常不當」。

總統蔡英文也透過臉書提到，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境和形貌。國旗應該要在代表國家時，在對外的場合勇敢拿出來，應該要讓人民在想表達榮耀與認同時，自由地拿出來，而不是為了政治作秀刻意升在山頂上。

其他人也看了這些新聞...

初選後首度替蔡英文輔選　賴清德喊話僑胞：現在是團結時候
如何讓兩岸外交休兵？　韓國瑜以「阿拉丁神燈精靈」做比喻
趁韓假直搗高雄公布立委名單　柯文哲：總不能永遠台北看天下

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
花15萬看世界大賽！球迷坐第一排竟在玩手遊...5萬網友炸鍋
「憑什麼要自己煮！」首次吃火鍋暴怒閃離　法國人：我們有付錢欸
政院拍板「國賠法」修法　不顧勸導執意爬山、戲水政府免賠
王瞳阿姨上門羞辱！馬俊麟正宮暴瘦「體脂掉7％」…憔悴現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

神複製《牠》駭人小丑潘尼懷斯　小胖合照嚇瘋、女孩「主動討抱」

猛男群扮演超羞恥「特殊刑警科」外送員見肌肉棒子衝出傻眼尬笑

浪浪遭車撞！頭部重創+右眼失明　水溝內痛苦爬行...獲救後奇蹟重生

雙B女追撞特斯拉！Call老公求救 他開保時捷嗆受害者：爛車才被撞

日男挑戰用「超粗吸管」喝珍奶　整碗回流爆噴！悲慘下場網笑翻

救難直升機被當計程車...山難搜救「使用者付費」最快明年6月統一標準

淘寶複製「蝦皮模式」在台上線　余宛如要求加速調整陸資審查機制

李佳芬代夫出征訪菲　首日晚宴獻唱《月亮代表我的心》

蔡壁如列民眾黨不分區應辭職？　柯文哲：以她的個性，「會」！

全台3000公尺↑高山設升旗台？　陳思宇幫韓國瑜算錢：第一年花費破億

奧客注意！政院拍板「國賠法」修法：不顧勸導執意爬山、戲水政府免賠

韓國瑜喊「高山廣設升旗台」　蘇貞昌傻眼：大吃一驚非常不當

政院怒嗆港府要負責：若願意司法互助即刻解決陳同佳案！

大動作拆違建恐惹民怨　柯文哲擬設違建爭議協調平台

蘇起提「碩士管博士」：總統不用太專業　每件事都懂「當政院秘書長就好」

救難直升機被當計程車...山難搜救「使用者付費」最快明年6月統一標準

職能復健創造無限可能！賣粽子超過40年　7旬嬤重拾包粽樂趣

肩膀不舉竟是職業病「疼痛無力」　貨運工患旋轉肌袖症候群

花蓮三號橋、國福橋震災受損修復通車　尚志橋12月前接續施工

工區懸浮微粒秋冬攀高　台東環保局為民眾健康把關

「立委選對人、可省1千3百萬」　台中綠委參選人力推失智症篩檢

全運會／新北男籃霸主地位確立　呂政儒喊話拚3連霸

台東就醬玩10大景點票選　池上「伯朗大道」摘冠

投案窗口已建立！陳明通：歡迎陳同佳隨時來投案

浩吉鐵路每年運輸2億噸煤炭　可供大陸城市住戶用電半年

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

韓國瑜不知何時逆轉起風　寶傑驚：不要嚇我

拿不到親民黨總統門票…王金平擬裸退告別

台南市議員竟要求警局長：沒戴安全帽勸導就好

韓缺席古寧頭戰役70年　李正皓：金門人真的生氣了

大學生收1000元北上聽經！竟成統促黨聲援白狼

韓國瑜民調落後蔡英文這麼多　他直稱「詭異」

韓國瑜拋「台北故宮另址擴建」　70萬文物全展出

韓粉包尿布挺　他預言可拿800萬票

韓市長離奇政見秒被網友打臉

韓國瑜「高山廣設升旗台」　玉管處：恐引雷威脅山友

「傾聽之旅」2度臨時更改行程返高雄

快訊／陳同佳案髮夾彎遭疑認同一中　徐國勇怒嗆記者「講話客氣一點」

政院修法冒險登山不國賠　媽寶國家再見成真

韓國瑜找迪士尼、阿諾被轟跳票　孫大千：給他點時間嘛

更多熱門

相關新聞

政院怒嗆港府要負責：若願意司法互助即刻解決陳同佳案！

政院怒嗆港府要負責：若願意司法互助即刻解決陳同佳案！

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋，我方有意派檢警赴港將他押回，但被港府拒絕。行政院發言人Kolas Yotaka 24日受訪時痛斥港府應該要負絕對的責任，如果港府願意與台灣司法互助，「即刻就可以解決（陳同佳案）」。

蘇起提碩士管博士：總統不用太專業

蘇起提碩士管博士：總統不用太專業

故宮70萬件文物怎麼一次展？　張善政：VR看敦煌石窟

故宮70萬件文物怎麼一次展？　張善政：VR看敦煌石窟

政院重批港府：只有政治沒有法治！任由殺人犯不必面對殺人罪

政院重批港府：只有政治沒有法治！任由殺人犯不必面對殺人罪

快訊／前故宮院長馮明珠：文物一次展出數位典藏當然可行

快訊／前故宮院長馮明珠：文物一次展出數位典藏當然可行

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文韓國瑜國旗高山升旗台蘇貞昌

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

余苑綺癌轉移肝肺…醫：已經第四期！

他手機藏可怕照片　女友輕生

何嘉文認「認識具惠善」！揭對方私下變臉性格

建中生都不叫外送？　學長解答了

Amber送完雪莉憔悴現身！　粉絲哭了：她的眼睛

小禎離婚突告白！網肉搜許先生…直播公開真面目

信女兒生母罕見出聲「我沒做錯事！」

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

老師強行壓腿！6歲女童當場癱瘓

女神級外送員站門口　竟是美胸女星

30年猛鬼國宅誘女上頂樓！她驚醒：有人招手

劉致榮超過2千萬加盟紅襪！近6年最高

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

更多

最夯影音

更多
台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好

台南市議員「安全帽會破壞髮型」　在議會要求警局長：沒戴勸導就好
衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

衛武營公共鋼琴神人超深情演奏　 聽了眼眶濕...網：這阿北有故事！

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

不分晝夜放警報聲＋超大音樂聲 老師遭8住戶提告判45萬慰撫金

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

foodpanda女外送員遭三寶擊落　路過同事幫忙遭誤解「撞成一團」

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

開箱10萬元超頂級過山車麻將桌 一鍵按下自動洗牌！享奢華牌趣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面