美學者預測分析　蔡英文可能勝選「2大絕對理由」經濟政策與韓打平手！

▲祁凱立（Kharis Templeman）。（圖／翻攝自Kharis Templeman網站）

記者陳亭伃／綜合報導

2020台灣總統大選僅剩79天，除了台灣媒體分析各類民調外，美國政治分析學者祁凱立（Kharis Templeman）日前就指出，目前現況來看，總統蔡英文確實很有可能會勝選，並以台灣大選加上兩岸問題進行分析。

美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）23日發布史丹佛大學台灣民主與安全項目，其中祁凱立被問到台灣大選預測的可能結果，他表示，參選人基本上想取得多數票，關鍵在於兩岸關係、香港局勢，另外即是台灣主權問題。

然而香港示威活動在台灣選情上明顯就是對蔡英文與民進黨有利。另外在經濟上，蔡英文跟韓國瑜所提出的政見都可能會贏，但政治風向還是有部分取決於外在事件，就如蔡英文之所以呼聲偏高，主要就是無人料到香港爆發為期已久的示威活動。

▲美學者分析蔡英文可能勝選。（圖／達志影像／美聯社）

祁凱立表示，蔡英文自去年九合一大選後，民進黨一度處境狼狽，但到現在幾乎扭轉半個局勢，主要的原因是在她贏得黨內初選後，在兩岸問題上堅決強調「主權維護」，這在許多年輕一輩的人心裡就獲得不少支持，加上香港示威活動不停，更加凸顯「主權」的意義。

祁凱立也強調，2020大選最令人擔憂的，莫過於中國可能進行的干預方式，其中包括抹黑、在社群網絡上的影響、帶動風向，但相對的對於台灣選民，如今對於過度親中或是帶動風向的言論都已出現懷疑的態度，因此他希望台灣盡可能不要受到「計畫性」的影響。