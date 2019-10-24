「立委選對人、可省1千3百萬」　台中綠委參選人力推失智症篩檢

▲民進黨立委參選人莊競程提出失智症篩檢政見。（圖／莊競程競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

您知道治療失智症患者要花多少時間和金錢嗎？答案是8至10年，費用約1千3百萬元，台中市立委第5選區（北區、北屯）民進黨參選人莊競程提出55歲以上民眾免費「失智症篩檢」的政見，透過早期發現，作好事前預防，降低患病可能，「立委選對人，讓你省下1千3百萬」。

▲莊競程表示，及早篩檢失智症，做好預防，可省下大筆治療費。

莊競程指出，根據調查，65歲以上的老年人口中，約有5%至6%患有失智症，以2017年7月內政部人口統計資料，台灣失智症人口可能超過26萬人，佔全國總人口1.13%，亦即每1百人中即有1人失智，可見失智症已經成為台灣不可忽視的重要課題。

莊說，根據新店耕莘醫院神經內科主任劉議謙研究，治療失智症8年到10年期間，大約要花費1千3百萬元，對於家庭可說是重大負擔，因此他推出55歲以上民眾免費進行失智症篩檢的政見，他的目標是要讓北區北屯做為全國的示範區。

預防失智症的方法，首先要控制慢性病（包括三高等），其次要有規律運動，以及適量的社交活動，多吃蔬果少油炸食物，莊競程說，他阿嬤已經88歲了，家人都非常注意她的飲食及生活規律，所以她現在身體不但硬朗，記憶力有時比年輕人還要好。

他說，在交通大學當教授的時候，就是專門研究老人失智症，並將預防醫學導入長照政策，因此未來他將爭取設置「老人運動中心」，從安全環境，專業人員的輔助，及適合老人課程等方面，打造老人友善的運動環境，提升老人運動的風氣，不僅減輕健保與醫療的負擔，也減輕下一代的壓力。

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