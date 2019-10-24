台鐵10年購車計畫被砍2億　60輛支線客車「預算、時程」曝光

▲台鐵說，觀光支線像集集支線，希望跟地方在地特色跟觀光結合。圖為集集列車。（圖／交通部觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵整體購置及汰換車輛計畫，總經費997億3000萬元，期程自104年至113年度，其中配合扶植國內軌道產業發展政策，預計採購60輛支線客車，但直至108年7月預算執行率僅0.97%，交通委員會24日提案刪減8億元，決議通過。台鐵表示，目前60輛支線客車經費規劃58億元，國產化能力達5成5，砍2億預算不至於影響到購車執行。

據規劃，「整體購置及汰換車輛計畫（104-113年）」總經費997億3000萬元，中央政府負擔922億1208萬2千元，台鐵局負擔75億1791萬8千元，期程自104年至113年度，到108年7月底，台鐵局辦理整體購置及汰換車輛計畫（104年到113年）之累計預算執行率為59.67%，預算執行未盡理想。

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其中，支線客車60輛案配合扶植國內軌道產業發展政策，邀請外界專家學者召開會議研討採購策略並研修招標文件後再行公告招標，以擴大國內廠商參標商機。鑒於108年度可支用預算執行率到7月僅0.97%，預計109年度台鐵局針對支線客車部分，預算執行應無法有效使用，提案刪減8億元。

台鐵局副局長馮輝昇表示，預計今年底做完招標文件備齊上網工作，109年第一季順利決標，後續開始來進行設計，希望109年底概念設計完成，110年陸陸續續依照設計做原型車的打造與交車工作。他說，60輛環保支線列車配合支線觀光化政策發展方向，原則上走國產化，讓國內廠商可以參與，也不排除國外廠商若有符合規範要求也可以進來。

馮輝昇說，台鐵有成立美學設計小組，美學設計小組在通勤520輛和600輛城際列車就已經參與，後續觀光列車60輛環保支線觀光列車也會讓美學小組充分參與討論，讓設計貼近觀光旅客需求和支線觀光發展需要。

支線列車如何設計？馮輝昇說，觀光支線像集集支線，石虎列車進來後觀光熱潮有起來，另外像平溪天燈觀光旅客需求多，以往列車傾向通勤列車是快速運輸、準點，支線上希望跟地方在地特色跟觀光結合，從觀光角度、車輛設計希望跟外界景觀能夠多一點接觸，窗戶設計是開闊的，內裝希望有餐飲或是會議可以在支線上服務。

台鐵機務處長宋鴻康表示，目前經費規劃58億元，如果不要買油電混油車，還有可能再降價，而且可以買到更多備品，準備添購駕駛模擬機，支線路線30公里以內，要訓練司機員很困難，國內中山科學院最近幫高鐵做一個模擬機非常好，已經去參訪過，將來為了加強訓練，在相關經費之下，可以添購很多國產化的東西，按照目前規劃，有5成5國產化能力。

至於砍掉2億預算是否影響到增購列車計畫？宋鴻康說，不至於影響購車，因國產化的話，可以買到又便宜又好的東西；馮輝昇則說，2億元是統籌的，有不同計畫，執行上不會（影響），盡量透過經費調整措施，讓60輛環保支線列車如期推動。

美學小組以前有去參觀過天皇花車，是否會加入支線設計裡？馮輝昇說，天皇花車還是在七堵機場做恆溫、恆濕的保存，屬於台鐵珍貴的文物，部長指示做整體考量，配合台北機場有鐵道博物館的規劃，苗栗有火車頭博物館、博物園區，台中也有鐵道園區，各地都有很多資源，台鐵對文物資源做整體規劃中，天皇花車或總統花車都妥善保存，等相關規劃配置，及相關單位的協調文化部客委會及相關地方單位協調，才會提出規劃。

是否會做復刻版列車？都在整體規畫考量上，天皇花車時間比較長，需要妥善保護措施，相關方式像是復刻版，會就鐵道文物做有效保存，目前還沒有很確定的方案可以提出來。