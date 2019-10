這光頭是誰？「世界首富」造訪高中慘被冷落　學生無人認得貝佐斯

▲ 貝佐斯走進教室時,台上台下兩樣情。(圖/翻攝自Caroline Tucker推特)

實習記者許祐誠/綜合報導

亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)21日低調造訪華盛頓一所高中時,卻遇到台下學生沒有認出他的窘境,當時台下大多數學生一臉問號,頻頻交頭接耳詢問「誰是傑夫‧貝佐斯」,只有台上女講師興奮地大叫,隨後向前擁抱致意,才化解現場尷尬的氣氛。

根據英國《每日郵報》和《華盛頓郵報》報導,這件事發生在鄧巴(Dunbar)高中的電腦科學課程上,當時有3名亞馬遜員工正在課堂上授課,教室後方也有攝影機記錄全程。但尷尬的是,當貝佐斯走進教室後,只有台上女講師哈欽(Ramona Hutchin)馬上衝下台擁抱致意,還露出不敢相信的興奮表情,但學生們只是淡定地使用電腦,或是露出疑惑表情,更有學生轉頭詢問「他是誰」,據悉15位學生中只有3位認出貝佐斯。

This morning @amazon is at Dunbar High School in DC to announce a milestone in its Future Engineer Program. They had a surprise guest....Jeff Bezos. @nbcwashington pic.twitter.com/dmOvmeJ4Fv