這光頭是誰？「世界首富」造訪高中慘被冷落　學生無人認得貝佐斯

▲ 貝佐斯走進教室時，台上台下兩樣情。（圖／翻攝自Caroline Tucker推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）21日低調造訪華盛頓一所高中時，卻遇到台下學生沒有認出他的窘境，當時台下大多數學生一臉問號，頻頻交頭接耳詢問「誰是傑夫‧貝佐斯」，只有台上女講師興奮地大叫，隨後向前擁抱致意，才化解現場尷尬的氣氛。

根據英國《每日郵報》和《華盛頓郵報》報導，這件事發生在鄧巴（Dunbar）高中的電腦科學課程上，當時有3名亞馬遜員工正在課堂上授課，教室後方也有攝影機記錄全程。但尷尬的是，當貝佐斯走進教室後，只有台上女講師哈欽（Ramona Hutchin）馬上衝下台擁抱致意，還露出不敢相信的興奮表情，但學生們只是淡定地使用電腦，或是露出疑惑表情，更有學生轉頭詢問「他是誰」，據悉15位學生中只有3位認出貝佐斯。

This morning @amazon is at Dunbar High School in DC to announce a milestone in its Future Engineer Program. They had a surprise guest....Jeff Bezos. @nbcwashington pic.twitter.com/dmOvmeJ4Fv — Caroline Tucker (@CTuckerNews) October 21, 2019

這堂課是亞馬遜「未來工程師」的計畫中，所贊助的2000多所高中的電腦科學課程之一，當時台上的員工們都不知道這項神秘驚喜。值得一提的是，雖然很少學生第一時間認出他，貝佐斯仍在課堂上耐心回答問題，還稱讚一名男同學手上正在執行的項目「非常酷」，接著他在簡單合照和鼓勵之後離開，不少同學仍給予相當高的評價。

▲ 學生交頭接耳問「他是誰」。（圖／翻攝自Caroline Tucker推特）

事後，哈欽回憶表示，當時門口傳來敲門聲後，她想說「這裡還有誰」，接著便看到貝佐斯走進教室，讓她瞬間「凍結了」，還興奮地在學生面前大叫。「我知道我尖叫」，她說，「但有1000個問題困擾我，我該握手嗎？我該擁抱他嗎？然後我告訴他，我來自紐奧良，我要擁抱了哦。」

哈欽對於貝佐斯在課堂上的表現印象深刻，但活動結束後，她仍警告台下學生們，「接下來仍是正常的一周，每周作業一樣要在周日前繳交。」

根據《富比士》在2019年3月5日所發布的全球富豪榜，亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯第2年蟬聯首富寶座，身家曾高達1600億美元，雖然今年4月時與前妻麥謹思（Mackenzie Bezos）離婚，給予對方亞馬遜百分之四的股價，但仍不影響貝佐斯的身價，以1140億美元穩坐富豪榜榜首。

▲麥肯齊（右）與貝佐斯離婚後，衝進美國富豪榜第15名。（圖／路透社）