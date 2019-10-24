潭子婦陳屍住處！長子「涉持利剪弒母」　法院裁定羈押

▲婦人被發現時已經沒有生命跡象。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市潭子區91歲老婦23日早上7時許，被前往探視的家屬發現她重傷倒臥在家中，已無生命跡象，趕緊通報119。消防救護人員到場時發現，老婦頭部有嚴重撕裂傷、四肢有多處傷口，送醫急救後仍然不治。而跟老婦同住的大兒子（68歲）卻向消防人員宣稱對於母親的情況毫不知情，由於大兒子身上沾有血跡，警方懷疑他涉有重嫌，全案初步朝他殺方向偵辦；昨（23日）晚間8時許，法院已經裁定羈押。

消防隊23日早上7時47分許獲報，稱潭子區頭張東路民宅內，有一名老婦已無生命跡象，救護人員立即趕赴現場，發現老婦頭部、四肢有多處傷口，對她施以CPR後送往慈濟醫院搶救仍回天乏術。另外，消防人員發現，婦人的大兒子雖然待在屋內，卻對母親是如何受傷的一問三不知，警方接獲119轉報後來到該民宅內，將他帶回偵訊。

據悉，老婦與大兒子2人同住潭子區，二兒子則住在豐原，平常會過去探視，23日上午一如往常返家後，發現母親身受重傷倒臥樓梯，已無呼吸，因此趕緊撥打119求援。

附近鄰居表示，老婦共有3個兒子，另外2個兒子分別住在豐原及北部，老婦居住當地已20餘年，平時外出遇到鄰居會彼此打招呼，而大兒子則鮮少出門，也不愛跟人接觸，見有陌生人進到家中還會將其趕出門。雖然平常偶爾會聽見母子2人大小聲，但事故早上及前晚都沒有聽到爭吵聲。

檢警在案現場發現剪刀，不排除是兇器，懷疑大兒子涉有重嫌，但因他對當時狀況宣稱不知情，已先戒護送醫；由於老婦受傷倒臥在住處樓梯，究竟是意外跌倒致死，或由大兒子下手斃命，全案目前由檢警深入偵辦中。此外，針對大兒子精神狀況不穩定部分，警方也表示不會依照過去紀錄做判定，後續將會再進行精神鑑定。

「即日起，我退出老化黨。」