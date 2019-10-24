屁孩幫友報仇新北地檢前連開8槍！　載他的白牌車司機也嚇到

記者陳以昇／新北報導

新北市汐止區一名少年日前與仇家有口角糾紛，得知對方到新北地檢開庭，竟搭白牌車到場，當著巡邏警面前對空連開8槍洩憤，巡邏警立即呼叫警網圍捕，但仍被逃逸，隨後少年自知難逃，攜槍到新莊分局投案，警訊後將依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪送辦。

▲唐姓少年搭乘白色轎車，行經新北地檢門口時對空連開8槍。（圖／記者游宗樺攝，下同）

據了解，17歲唐姓少年5月間與友人在汐止區有口角糾紛，得知仇家在土城區新北地檢署開庭，24日凌晨12時15分，從新莊搭著白牌車帶著一把改造手槍到地檢署堵人，未料剛好遇到巡邏警員騎機車攔檢，少年竟囂張地降下車窗，持槍對空連開8槍後，朝台65線逃逸。

警員立即呼叫警網支援圍捕，少年自知難逃，12時30分帶槍到新莊分局投案。唐姓少年向警方供稱，是為了幫朋友出氣，並沒有人教唆，槍枝是一名綽號「阿文」男子寄放，不知道真實姓名。

白牌車許姓司機表示，24日凌晨接到群組訊息，有人要搭車到土城新北地檢署，在新莊接到唐姓少年後，直接走台65線到地檢署，後來他竟直接對空開槍，嚇得他只能配合少年指示開車，警訊後將唐姓少年依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌移送法辦，並追查槍枝來源。

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