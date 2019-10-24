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才上班第二天...女工誤觸裁切機開關！裁刀瞬間落下　雙手手掌慘遭剁斷

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手,掌紋,巴掌（圖／達志／示意圖）

▲李女工作時頭部誤觸裁切機按鍵，雙手手掌當場遭到切斷。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

李姓女子在一間食品製造廠擔任裁切工，但卻在上班第二天裁切魚板時，不慎撞到機台開關，雙手手掌慘遭切斷。事後廠方不斷撇清責任，讓李女氣得提告，而橋頭地院審理後，認為廠方並沒有對裁切機安裝適當防護措施，違反了職業安全衛生設施規則，判廠方應賠償李女246萬元。

根據判決，李女主張，她2017年12月26日到工廠上班，但隔天，因機台感應裝置設備有問題，她的頭不慎撞到機台開關，刀具就瞬間落下，直接將她雙手手掌切斷。如今，她雖然接受手術治療，但仍然有截肢重接術後的深指肌腱沾黏的情況，勞動力大大減損，她因此怒控公司沒有對她實施安全衛生教育、訓練，才讓她發生職災，公司應負起損害賠償責任，因此求償246萬元。

對此，廠方則辯稱，在李女進公司時有實施操作裁切機的教育訓練，發生事故與教育訓練並無關係，且該裁切機台設有綠色啟動按鈕、紅色緊急停止按紐，還有紅外線感測裝置，而事故發生是因為李女頭暈，撞到解除紅外線感應安全裝置的開關，才釀成大禍，也與機械設備的安全性無關聯，反倒是李女應該負起完全過失責任，因此不願賠償。

橋頭地院審理時，高市府勞動局也到廠勞檢，模擬實測操作者，雙手從桌面至感測器底部間間隙進入裁剪機刀刃下方時，感應器未能感應作動，以此推定若機台因不慎接觸啟動按鈕時，並沒有其他安全裝置能夠防止裁刀驟然啟動。此外，廠方也在事故發生後，隨即在啟動按鈕上加裝防護罩，顯然是發當時的防護裝置並不足以阻止危險。

此外，法官還找來廠內的其他員工出庭，他們均證稱，在裁切魚板時，要用手將魚片放置在裁刀下方，再按下啟動按鈕，之後再用雙手把切完的魚條撈起，由此可知員工在操作裁切機時，雙手都有可能置於裁刀下方，待工作完成後，清理機台時才會將總電源關閉，但並不如廠方所說，是因為李女未依規定將機台電源關閉，才導致事故發生。

橋頭地院最後認為，廠方並未就裁切機裝設適當的安全裝置，與李女的職災有相當的因果關係，因此認定李女索賠有理，判廠方應賠償李女所求之246萬元。全案可上訴。

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