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竹竿救命！女子酒後尋短落淡水河　猛警涉險跳船搶救

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名郭姓女子21日晚間因為酒後情緒低落，漫步在淡水捷運站後方河岸步道上突然跳河輕生，一旁保全見狀報警，淡水警分局中山路派出所員警到場見狀況危急，隨即跳上一旁船隻，利用長竹竿將載浮載沉的郭女推回後拉上岸，隨即送往醫院救治，所幸並無大礙。

▲▼女尋短跳淡水河，員警用長竹竿救回性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女尋短跳淡水河，員警用長竹竿救回性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

21日晚間11時許，中山路派出所副所長劉沛澤與警員石永軒、黃盛裕獲報後立即趕赴現場，眼見郭女已趴在河面上漂浮，劉、石2人當機立斷跳上其中一艘最靠近郭女的停泊船隻，利用船上的長竹竿將她推移靠近，再合力將郭女從河裏拉上船，一邊呼喊女子保持清醒，一邊拍打背部將體內積水吐出。

岸上的黃員及熱心民眾齊力拉動纜繩將船隻靠岸，好讓趕來救護的消防隊能以最快時間將女子送醫救治。所幸送醫後並沒有生命危險。警方在現場發現郭女遺留的一封書信，初步了解女子疑似酒後心情不佳，才會跳水輕生，隨即通報家屬前往醫院照顧。

成功解救郭女上岸的警員石永軒表示：「親眼目睹及接觸郭女的輕生過程，希望送醫後能夠平安，感覺她一定有很大的困難，才選擇這方法解決，更希望她能夠走出傷痛及負面情緒。」

淡水警分局表示員警及時阻止女子尋短念頭值得嘉許，不只化解一樁悲劇的發生，更挽回一個生命及瀕臨破碎的家庭，呼籲民眾若遇到不如意的事情，萌生有自殺念頭時，可以撥1995生命線、1980 張老師或0800778995衛生署24小時安全專線諮詢，珍惜生命。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼中山路派出所副所長劉沛澤與警員石永軒。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女尋短跳淡水河，員警用長竹竿救回性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼女尋短跳淡水河，員警用長竹竿救回性命。（圖／記者陳豐德翻攝）

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