醉男鬧事派出所上銬「18分鐘猝死」…家屬要討公道　法醫初判：急性酒精中毒

▲鍾男疑因急性酒精中毒併發症，當場在派出所倒地不起，救護人員趕緊將他送醫急救，還是宣告不治 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名鍾姓男子（42歲），17日晚間因酒後失控，被警帶回至派出所內管束，其妻接獲通知到派出所欲將他接回，不料鍾男當場猝死所內；鍾妻認為警方有延誤就醫的疏失，控訴警方草菅人命並加以求償；經法醫解剖相驗後，初步研判為猝死類型的急性酒精中毒所引發併發症，至於詳細死因尚待最後檢驗報告。

通霄分局副分局長邱泰永表示，17日21時許，接獲民眾報案指稱，有人在住家酒後鬧事請求警方協助，派出所獲報後立即派遣巡邏警力前往處理，員警到場後發現鍾姓民眾酒醉言行失控，不斷衝到道路上大吼大叫，為保護他及其他用路人安全，警方依據警察職權行使法對他實施保護管束，帶到派出所並隨即通知家屬至所將人領回。

警方表示，鍾男於22時12分被帶回派出所後仍不斷對警方辱罵三字經，更與處理員警有肢體拉扯、吐口水行為。約經10分鐘後鍾男情緒漸平復並進入休息狀態，看守員警於候詢室門外採近距離透過玻璃門窗隨時保持觀察，於22時23分至30分仍見其胸部有呼吸起伏。

▲鍾男送醫時體溫還有36度，到醫院後還是積極搶救，無奈還是回天乏術。（圖／記者黃孟珍翻攝）

值班員警指出，鍾妻則約於22時30分到所並向警方詢問狀況後，約於22時31分一同進入候詢室探望鍾男時，突發現鍾男已無意識，隨即由警方立即對其施作CPR，直至救護人員22時39分到場接續實施AED及CPR，並趕緊送至醫急救，無奈急救無效而於22時55分宣告死亡。

鍾男家屬怒控警方態度冷漠，更質疑警方延誤就醫時機導致憾事發生且要求警方負責；案發後警察局積極深入釐清案件處置過程，認為派出所同仁在短短18分鐘保護處置過程中，處理程序符合合理範圍內，同時依據專業法醫解剖所見，已初步排除鍾男死因源自窒息、致命性外傷兩因素，初判懷疑可能是猝死類型的急性酒精中毒所引發併發症，但真正死因尚須等待專業法醫的解剖檢驗報告。

苗栗縣警局也強調，警察同仁並非專業醫護人員，在面對酒醉民眾因體內過量酒精所可能引發多種併發症，例如心肌梗塞、急性胰腺炎、腦出血、低血糖症等；很難能有效觀察並及時專業救護相關突發病症，針對民眾經常報案醉民脫序、滋擾案件，未來將建請相關部門研究律定應護送交由醫療機構觀察醫護為宜。

▲鍾男留下1對兒女尚在就學中；面對先生突然離開，妻兒也不知未來該如何走下去。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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