前座女好撩人　18歲公車男掏槍快速抽動…啊！噴射「嘉明糊」

▲桃園市范姜男子今年5月搭乘桃園客運，竟在公車上公然自慰還射精在前座女子頭髮上。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名姓范姜的男子今年5月間搭乘桃園客運時坐在最後一排座位上，不知何故突然性慾大發，不顧其他乘客在車上，居然掏出生殖器自慰，還射精在前座女子頭髮、左手與大腿上，女子驚覺手上怎多了「熱熱的」白色液體，回頭才發現是范姜所為，立即要司機報警處理，范姜見狀立即跳車逃逸，警方隨後循線拘捕到案；檢方24日偵結依公然猥褻罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，今年剛滿18歲的范姜男子，今年5月7日下午17時40分，搭乘桃園客運公車準備返家，坐在公車最後一排座椅，突然一時興起，不顧其他乘客在公車上，公然掏出生殖器把玩自慰，前座女子突然發現左手、左大腿與頭髮上多了「熱熱的」白色液體，回頭看到范姜正在自慰，氣得立即要司機停車報警處理。

闖禍的范姜見狀後立即跳車逃逸，蘆竹警分局據報後循線在附近將范姜逮捕到案。檢警偵訊時，范姜坦承犯行不諱，辯稱一時是一時興起；檢方則在女子指證、蔡姓公車司機提供公車上錄影光碟與監視畫面截圖佐證，偵結依公然猥褻罪將范姜聲請簡易判決處刑。

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