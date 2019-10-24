政院怒嗆港府要負責：若願意司法互助即刻解決陳同佳案！





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋，我方有意派檢警赴港將他押回，但被港府拒絕。行政院發言人Kolas Yotaka 24日受訪時痛斥港府應該要負絕對的責任，如果港府願意與台灣司法互助，「即刻就可以解決（陳同佳案）」。

針對陳同佳案陷入僵局，Kolas 24日回應，現在看到的情況就是港府任由殺人犯不用面對殺人罪，此案全世界都在看，陳同佳到底要不要受審，港府要負絕對的責任。她強調，我國政府一直要辦陳同佳，只要港府願意提供司法互助，即刻就可以解決此案，政治語言大可不必。

Kolas 指出，行政院副院長陳其邁近日密集召開跨部會會議，隨時掌握最新狀況，「昨天到現在，我們不段見證，中國大陸只有政治沒有法治，香港任由殺人犯這樣出獄，不用負任何責任，再次證明，根本不重視被殺害者、不重視人權。」

總統蔡英文23日在金門受訪時強調，此案只有逮捕沒有自首，既然香港不辦，台灣來處理。她強調，這個案子已經說過很多次，加害人或受害人都是香港公民，台灣政府一再強調不會放棄管轄權，「但是既然香港政府不願意行使管轄權，替受害香港人伸張正義，那就由我們中華民國台灣處理。」

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