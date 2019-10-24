大動作拆違建恐惹民怨　柯文哲擬設違建爭議協調平台

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前拋出要推翻前市長陳水扁「違建特赦令」，引來各界討論。對於遍布台北市的違建爭議，柯文哲24日專案報告時表示，若拆除違建涉及到衝突，會有一個類似違建爭議處理的委員會，「成立一個機構來處理，一個委員會來處理」。

柯文哲23日主持公安督導會報，不滿市區發生鐵皮屋既存違建火災案件，當場質疑前市長陳水扁的「違建特赦令」只是一道「行政命令」，自己要下行政命令推翻。對此，柯文哲24日到議會專案報告時表示，「現在態度是這樣，涉及公安我就不理陳水扁那條線，如果有公安問題就拆」。

民進黨議員洪健益則質詢時則問柯文哲，到底對於違章建築拆除的想法是什麼？其實查報隊、拆除隊很辛苦，議員辦協調會他們也都不讓我們講話，如果不讓議員去做協調、做溝通，議員都可以接受，你下面的人執法也很嚴謹，「可是每次我們要辦協調會他們都好無奈，既想幫又不能幫、不能幫又想幫，市長，你的態度是什麼？」

柯文哲答詢時說，「這其實昨天有個打算，這涉及到衝突，類似一個違建爭議處理的委員會，成立一個機構來處理，一個委員會來處理」。建管處長張明森也說，目前正在商量處理違建協調的平台，由市政府去做爭議處理的委員會。

洪健益說，在醫生、醫界裡，當有一個瘤，不是急性的、可以對跟身體和平相處就和平相處，「台北市你拆掉違章建築，你不能增加他的危老速度變快」，一樣同理可證，如果你真的不讓民代做溝通協調、選民服務，你很清楚告訴台北市民，以後我們都不用辦協調會，你把問題丟給民意代表，你躲在後面下指導棋，「當初我們也是支持你，你這樣對我們公平嗎？」，質疑柯陷議員於不義。



