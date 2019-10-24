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舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華　劉真編制臺中城市舞

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▲舞力全開！2019臺中國際舞蹈嘉年華，劉真編制臺中城市舞。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華歡樂開跑，邀請大家一起舞動臺中。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2019臺中國際舞蹈嘉年華歡樂開跑，由臺中在地國際級舞團「極至體能舞蹈團」的精彩表演揭開序幕，特別邀請國標舞女王劉真編制臺中城市舞，用簡單好記的動作，將陽光活力傳遞給每一位民眾，更現場教學，帶領大家一起舞動！

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲由臺中在地國際級舞團「極至體能舞蹈團」的精彩表演揭開序幕。

藝人劉真表示，她選用很熱情的拉丁音樂，動作方面是比較動感的，加上一點拉丁元素，譬如說有一些臀部的擺動，因為考慮到希望大家都可以一起共舞，所以編得非常簡單，「我覺得對愛跳舞的人來說，這是一個非常好的視覺饗宴，我們可以以舞會友，透過舞蹈，我們可以交到很多的好朋友，所以我非常鼓勵不會跳舞的朋友一定要來看，一定要來參與這個美的饗宴」。

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼特別邀請國標舞女王劉真編制臺中城市舞，並現場教學帶領大家一起舞動。

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

今年臺中國際舞蹈嘉年華擴大舉辦， 10月25至27日以及11月1日至3日，在文心森林公園、美術園道、夏綠地公園三大場地展開盛宴，由亞洲與歐洲等國際知名表演舞團，打造60個場次舞蹈演出，就是要全民共舞，享受舞蹈嘉年華氛圍。

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲臺中市觀旅局長林筱淇表示，臺中國際舞蹈嘉年華結合地特色跟國際化特色，打造60個場次舞蹈演出。

臺中市觀旅局長林筱淇表示，臺中國際舞蹈嘉年華把在地特色跟國際化特色，全部結合在一起，除了在地的舞蹈團體之外，還有台灣其他縣市舞蹈團體都邀來，另外國際的團體部分，「我們邀請到 日本、韓國、比利時、西班牙等等這些非常優秀的團體來到臺中表演，其實對臺中而言，這樣大型的節慶活動，可以為我們臺中帶來很多的觀光人潮」。

▲2019臺中國際舞蹈嘉年華。（圖／記者謝婷婷攝）

▲10月25至27日以及11月1日至3日，在文心森林公園、美術園道、夏綠地公園三大場地展開盛宴。

2019臺中國際舞蹈嘉年華就像就驚喜包一樣，舞蹈嘉年華活動橫跨10月底、11月初雙週末，近60場次的舞蹈演出，結合現代創意、融合民俗風情，以舞會友進行城市交流，想要親自感受這場舞蹈饗宴，千萬別錯過為期6天的臺中國際舞蹈嘉年華，一起用律動和世界接軌。

►更多活動資訊 https://www.facebook.com/2019taichungdancecarnival/

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