李佳芬代夫出征訪菲　首日晚宴獻唱《月亮代表我的心》

記者徐愷昕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬23日代夫出訪菲律賓、越南5天，拜會當地僑胞。抵達馬尼拉尼後，在菲華文經總會委員們的熱情招待下，佳芬姐第1站先是與當地僑胞進行餐敘談話，接著又赴國民黨駐菲總支部參加藝文活動及座談會，而晚上的迎宴會中她還開金口大方獻唱《月亮代我的心》，將氣氛帶到最高點。

▲國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬代夫出征訪菲拜會當地僑胞。（圖／韓國瑜競選總部提供）

▲李佳芬接受菲華文經總會委員們的熱情招待。（圖／韓國瑜競選總部提供）

李佳芬23日開始訪菲、越的拜會僑胞行程，在抵達馬尼拉尼諾伊國際機場接受菲華文經總會委員們熱情的接機後，便隨即前往世紀海鮮酒家與菲華文經總會及各華僑進行餐敘，過程中雙方暢談台灣未來發展，僑胞也在此表示希望台灣能再更加注重繁體字教育。

餐後，李佳芬隨即前往參加國民黨駐菲律賓總支部舉辦的黨部藝文活動及座談會，一下車便有兒童樂隊的熱烈歡迎，她在接受配戴菲律賓國花（毛茉莉）編制的項圈後，開心看著孩童的賣力演出，眼睛中不時閃爍著慈愛關懷的眼神。

▲李佳芬在國民黨駐菲律賓總支部欣賞兒童樂隊演奏。（圖／韓國瑜競選總部提供）

晚上來到由總支部設立歡迎宴會，整個會場充滿著開心的氣氛，在和樂融融的氛圍中，多位議員及菲律賓當地委員輪番上台獻聲演唱，李佳芬也大方開金口獻唱《月亮代表我的心》，將氣氛帶到最高點。

▲佳芬姐開金口熱情獻唱月亮代表我的心。（圖／韓國瑜競選總部提供）

當日行程結束後，李佳芬表示，「此次實在感受到菲律賓僑界的熱情及殷殷期盼的心，相當期待第二天精采的訪僑行程。」

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