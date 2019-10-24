鍵盤壞了！貼心太座幫買電競款　人夫開箱「眼前一片乾淨」...心情秒墜谷底

▲ 一般台灣人所使用的電腦鍵盤 。（圖／記者陳亭伃攝）

記者張嘉晏／綜合報導

老婆的一番好意卻讓老公秒臉綠！一名網友最近需要換鍵盤，老婆便貼心說要幫忙買。怎料他一開箱，心情卻盪到谷底，網友們則是笑說，這鍵盤應該是要他「多打遊戲少嘴人」用的。

「請問這樣我要怎麼打字嘴人？」一名人夫在臉書「爆怨公社」心累發文，他表示由於上個月電腦鍵盤有點問題，「1、Q、A、Z和ESC鍵」都沒反應，不管是打字或是打遊戲都很困擾，因此便向老婆報備要買一個新的鍵盤。

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老婆聽完後，就自告奮勇要幫忙上網訂，不僅號稱是電競用的鍵盤，價格也比較甜。原PO等了一個禮拜，好不容易到貨了，正準備要享受開箱新鍵盤的樂趣時，一拆開心情卻整個盪到谷底。

▲ 老婆幫買的鍵盤沒有注音啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

原來老婆大人所買的鍵盤上並沒有印上注音符號，只有英文字母而已，傻眼的原PO傳訊給老婆抱怨後，對方也忍不住哈哈大笑。

▲▼老婆笑翻了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都開玩笑表示，「這叫『修心修口鍵盤』，叫您多打遊戲少說話」、「打習慣了應該就還好吧」、「我的都被我打到一片黑了，也沒影響」、「把原本的拔起來裝上去XD」、「 照你這樣，你打一句別人已經打十句了」。

也有人建議可以買注音貼紙來貼，問題就可以輕鬆被解決了。對此原PO則殘念回應，他平時也可以盲打，只是一開始看不習慣，想抱怨一下老婆而已；況且如果還要再另外花錢買貼紙，早知道當初就去賣場現買了，不僅更便宜，還不用等這麼久。

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