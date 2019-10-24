政院重批港府：只有政治沒有法治！任由殺人犯不必面對殺人罪

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳23日獲釋，我方有意派檢警赴港將他押回，但被港府拒絕。行政院發言人Kolas Yotaka 24日受訪時重批港府不重視被殺害者以及人權，「中國大陸只有政治沒有法治，任由殺人犯這樣出獄。」

針對陳同佳案，Kolas 24日表示，行政院副院長陳其邁近日密集召開跨部會會議，隨時掌握最新狀況，「昨天到現在，我們不段見證，中國大陸只有政治沒有法治，香港任由殺人犯這樣出獄，不用負任何責任，再次證明，根本不重視被殺害者、不重視人權。」

Kolas 強調，不管怎麼協調，我國都是主權獨立的國家，擁有司法管轄權，從去年到現在，我國政府不段要求港府提供司法互助，一直到現在立場都沒有任何改變，不管資訊怎麼更新，跨部會怎麼協調，都是希望各部會以政府對政府的司法機制進行，「不斷協調陳同佳可以來台灣，香港不辦就台灣辦。」

針對陳同佳案，民進黨立委管碧玲23日也在臉書痛批港府7度忽視台灣要求司法互助的回函，根本是政治操作，如今藍營還炮口對內，「合理嗎？」

管碧玲整理陳同佳送中條例大事記，台灣分別在2018年3月、4月兩度請香港進行司法互助，沒有得到回音；同年7月台灣再度請求，並告知證據情資，還是沒有港府回音；到了當年度12月，台灣發布通緝，同步去函請港進行司法互助，依然沒有回音。

管碧玲指出，今年3月6日港府來函，叫台灣去，我方回函請港同意司法互助，沒得到回音；同月27日港二度來函要台灣去，我方再度回函請同意司法互助，又沒有回音；第七次是今年4月29日，港三度來函叫台灣去，我方三度回函請同意司法互助，最後還是沒有回音。

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