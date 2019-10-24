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「50倍放大」解鎖肌膚密碼 　自然美「十大功能檢測儀」上海吸睛

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▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」，邀請嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」。（圖／自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

大陸高端護膚品市場飛速成長，但如何「對症下藥」始終是最受關注的課題。東森自然美於今（24日）下午舉辦「2019進口博覽會產品發布會」，甄選出六大系列明星護膚新品同時，進一步邀請嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」，以推薦最適當的護膚品，在上海發布會現場引起一股「排隊受檢」的熱潮。

東森自然美「十大功能智能肌膚檢測儀」可透過50倍放大功能，直達消費者的皮膚底層，檢測皮膚實際年齡，找到各種問題，並同時測試水份、油份、彈性、角質厚度、體型雕塑等一系列數據。

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲檢測儀可以解析消費者的皮膚密碼。（圖／記者陳政錄攝）

現場工作人員表示，當採集消費者的肌膚數據後，自然美專業的美容師就可透過放大圖片、深層數據等，對皮膚健康狀況進行智慧分析，幫助找出肌膚的關鍵密碼，以搭配最適當的護膚品。

現場受測的上海台青Teresa指出，通常在家裡比較看不到皮膚太深層的部分，因此剛剛工作人員放大後，「自己有些嚇一跳」，狀況分析都非常詳細，也能提醒怎麼保養。

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲東森自然美專業美容師解說並推薦客人適合的護膚品。（圖／記者陳政錄攝）

另一位上海女士說，放大50倍穿透表皮層看到自己皮膚的健康狀況，驚覺雖然一直在使用保養品，但跟想像中還是有點差異，若能多透過這類檢測，精準的推薦自己使用更有效的保養品，「覺得還挺不錯的。」

事實上，近年來在中國經濟快速發展的情況下，化妝品行業也一直保持著快速增長，也帶來消費群體廣泛化、方式多樣化的趨勢。據Euromonitor資料顯示，護膚品在2018年零售額達2,122億元(人民幣，下同)，彩妝為428億元，兩者年增率分別為13.2%和24.3%。

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）

在此之下，東森自然美除了發表奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽標靶水光系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列六大系列護膚品，將登陸11月5日到10日舉辦的第二屆進博會參展外，也將把「十大功能智能肌膚檢測儀」帶入會場，亦提前在24日的發布會上提供免費體驗，增加線下零售的廣度與深度。

不只如此，東森自然美持續擴大線上+線下整合的布局，在發布會後安排「合作洽談」環節，率先邀請電子商務平台買主，在參加進博會之前，先行洽談合作。東森集團副總裁廖尚文表示，「東方美谷」上海奉賢海灣旅遊區工廠擴建工程，預計2020年底可以投入使用，在自然美產能擴大下，加以東森集團一直以來於新媒體、線上銷售渠道的耕耘，將能探索出更多元的零售模式。

▼發布會後，現場隨即展開合作洽談。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

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