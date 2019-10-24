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「她經濟」爆發！　東森自然美「六大系列護膚新品」登陸進博會

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▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）。

▲東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」，發布六大系列護膚新品。（圖／自然美提供）

記者陳政錄／上海報導

近年「她經濟」崛起，大陸美容行業飛速成長，1972年成立的天然護膚美容品牌自然美，去年獲東森集團投資「強強聯手」後，今（24日）下午舉辦「2019進口博覽會產品發布會」，甄選六大系列明星護膚新品，宣告強勢進軍大陸市場。東森集團副總裁廖尚文指出，進博會這麼好的一個交流平台，今年東森自然美絕不想錯過。

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／自然美提供）。

▲東森自然美將在進博會展出的六大系列護膚品。（圖／自然美提供）

在新經濟形式的驅動下，2019年大陸美容行業正迎來全新的拐點，據Euromonitor資料顯示，大陸護膚品在2018年零售額達2,122億元(人民幣，下同)，年增率13.2%。東森自然美執行長林燕玲指出，在消費群體廣泛化、方式多樣化的趨勢下，作為擁有近半個世紀沉澱的品牌——東森自然美，勢將更多匠心研發的優質產品帶到消費者身邊。

會上，東森自然美展出了即將在11月進口博覽會亮相的六大系列新品，分別是：奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽標靶水光系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列。這些產品能夠滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求，並且能讓大家看到實實在在效果。

▲▼東森自然美執行長林燕玲。（圖／自然美提供）。

▲東森自然美執行長林燕玲。

林燕玲表示，這些產品凝結了國際化研發團隊的研究成果，例如獲得過諾貝爾獎的富勒烯，超強保濕明星γ-PGA，來自高海拔地區的美容「萬金油」積雪草，擁有抗皺奇效的喜馬拉雅龍膽草，這些特色、明星成份都被加入到產品之中。

對於參展即將舉行的「第二屆中國國際進口博覽會」，廖尚文致詞時強調，這是一場具有重要戰略意義的國際會議，它不但推進了全球化的發展，也推進著「一帶一路」倡議的落實，更是為優化國際貿易環境做出了巨大貢獻；在此之下，東森自然美已經做好充足準備，帶來六大系列護膚產品，以及優惠的招商合作政策，相信能在本屆進博會上得到各方矚目。

▲▼東森集團副總裁廖尚文。（圖／自然美提供）。

▲東森集團副總裁廖尚文。

除此甄選六大系列護膚產品，東森自然美還展示網銷及專櫃銷售的明星產品——Natural beauty系列和Chlorel科蘿醫黑金系列；同時，邀請嘉賓免費體驗「十大功能智能肌膚檢測儀」、以及和買主預先洽談合作，在正式登陸於11月5日到10日舉辦的進博會前，先打響第一槍。

在24日下午舉行的發布會上，還包括上海市上海台辦主任李文輝、上海市台協常務副會長胡興中、上海市台協常務副會長李崇章，以及上海市商務委代表和東森集團執行董事長邱佩琳等嘉賓出席。上海市台辦副主任李驍東表示，從自然美1992年來到上海，「自然就是美」便成為大街小巷最常聽見的廣告詞，因此它雖然是台灣品牌，但已經在上海發揚光大，未來也歡迎更多台灣品牌進入上海、進博會，成為具有世界競爭力的品牌。

▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼東森自然美「2019進口博覽會產品發布會」。（圖／記者陳政錄攝）

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