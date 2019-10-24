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新Mac Pro即將上市？傳蘋果開始向技術人員傳授配置說明

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▲蘋果計劃將Mac Pro高階桌上型電腦的生產線從德州遷往中國大陸。（圖／路透）

▲Mac Pro可能即將上市。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果在今年WWDC上意外發表了硬體產品Mac Pro，不過至今尚未公布上市日期。據外電消息，蘋果昨（23）日已向授權的技術人員更新了Mac Configuration Utility，其中包括如何將新Mac Pro進入DFU（Development Firmware Upgrade）模式。

科技網站MacRumors引述可靠消息來源報導，新版Mac Configuration Utility的通用圖像顯示，新Mac Pro已與iMac Pro、Mac mini及Mac筆電享有相同功能。外媒推測這意味著，新Mac Pro可能即將推出。

新版Mac Pro效能強大，最高可選Intel全新XEON 28核心處理器，和AMD Radeon Pro Vega II GPU，擁有12個DIMM插槽（支援6通道），可以達成最高1.5TB 的2933MHz ECC記憶體。除此之外，Mac Pro帶有8個PCIe插槽，讓使用者可以選用不同的擴充套件。

蘋果表示，Mac Pro功率達300W，內建三個風扇，確保其有效散熱，並具有「最先進的散熱架構」，可讓處理器「始終不受限制地運轉」。

Mac Pro基礎為8核心Xeon處理器、32GB記憶體256GB SSD及AMD Radeon Pro 580X GPU，主機售價5,999美元起。

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