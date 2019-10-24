WeWork新董座大刀裁員4000人！約佔該公司全球員工總數30%

▲WeWork新任董事長克勞雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合外電報導

WeWork新任董事長克勞雷（Marcelo Claure）在就任後的第二天，就發出一封電子郵件告訴全體員工，公司將開始裁員，但並未透露裁員規模。

外電報導，知情人士指出，WeWork可能會裁員4000人，約佔該公司全球員工總數的30%，其中，約1000個被裁職位是清潔工和類似崗位，公司希望將這些工作外包。

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日前軟銀與WeWork達成協議，將提供50億美元的新資金，並以30億美元買斷現有股東股分，並加速15億美元的融資計畫。軟銀未來將擁有WeWork的營運商 We Company 80%股權，由軟銀運營長克勞雷接替WeWork創辦人紐曼，成為新董事長。

克勞雷在電子郵件中寫道，為了提升公司獲利並將自由現金流由負轉正，因此裁員勢在必行。但可以保證，那些離開公司的人將得到尊重、尊嚴和公平的對待；對於那些留下來的，將確保每個人都團結一致，分享未來的價值創造。

克勞雷表示，WeWork缺乏專注和責任制，但他讚揚執行長明森（Artie Minson）和甘寧漢（Sebastian Gunningham）帶領公司度過了困難時期，並表示自己致力於讓WeWork的未來走向透明化。