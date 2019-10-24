駐外人員手舉台灣旗合影挨批　僑委會：已口頭告誡

▲僑務委員會委員長吳新興。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委馬文君24日於立法院外交及國防委員會中指出，僑委會在今年9月4日的臉書貼文中發布於紐約舉辦之「台灣加入聯合國系列活動說明會」照片，不過其中可見紐約華僑文教中心主任黃正杰與副主任葉帝余等人手舉具有台獨意義的台灣旗合影。對此僑委會委員長吳新興表示，已經口頭告誡紐約辦事處同仁，希望他們不要再犯。

立法院外交及國防委員會24日審查109年度僑委會預算案，以及109年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金，吳新興率領僑委會官員列席備詢。

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者屠惠剛攝）



馬文君指出，僑委會官方臉書於今年9月4日以「政府持續推動參與聯合國案，紐約僑界發動遊行支持」為題發文，內文提到第74屆聯合國大會將於108年9月17日於紐約聯合國總部開議，為向國際社會展現我國人民對參與聯合國體系的期盼，政府將以「台灣為全球落實永續發展目標之重要夥伴為主軸繼續推案，並且舉辦一系列的活動，向國際社會傳達臺灣期盼參與相關國際合作機制並做出貢獻的強烈意願。

不過該貼文下方附上一張照片「台灣加入聯合國系列活動說明會」的照片，其中可見紐約華僑文教中心主任黃正杰與副主任葉帝余等人手舉主張獨立建國的相關旗幟，讓馬文君不滿認為「難道官方臉書可以發布公然參加台獨活動訊息，主任、副主任拿手拿獨立建國旗幟」？

吳新興表示，「委員現在指教我才注意到」，僑委會已在10月23日發文給紐約辦事處同仁，建議他們要依照《公務人員行政中立法》相關規定做事情，也已經口頭告誡希望他們不要再犯。此外據了解，僑委會近期也已經撤下該照片。

馬文君批評，現在很多台灣人講中華民國還會被攻擊，現在的憲法就是中華民國憲法，「你今天領中華民國薪水，這樣還只是口頭告誡不懲處」？馬文君說，他尊重每個人的政治理念，但不要「穿著中華民國外衣還嫌外衣臭」，今天的價值還沒改變就是中華民國，這樣做變成另一個國家不是在顛覆國家嗎？

馬文君怒嗆，僑委會如果堅持「台灣國」的立場，就不要領中華民國的薪水，直言「這很像你在公司上班結果去賺外快」，僑委會既然要服務廣大僑民，就不要讓大家的認知有困難。

對此吳新興回應，「謝謝委員指教，以後會注意」，強調這只是一個活動，且所有同事都是中華民國公務人員，這點毫無疑問。

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