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台商前進美國紡織展　貿協：為全展區最大參展國

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▲▼興采、棉春及寧美企業於「臺灣紡織新產品發表會」發表臺灣最新技術及產業優勢。（圖／貿協提供）

▲興采、棉春及寧美企業於「臺灣紡織新產品發表會」發表臺灣最新技術及產業優勢。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

美國西岸第一個功能性專業紡織展-美國波特蘭功能性紡織展（Functional Fabric Fair Portland）在美西時間10月22日開幕，駐西雅圖台北經濟文化辦事處范國樞處長指出，台灣為這次展覽的最大參展國，共有60多家廠商參加，占本展約一半參展商，顯見台灣在功能性紡織產品的優勢與競爭力。

貿協表示，本展去(107)年7月在美國紐約第一次舉辦即獲得參展商及買主熱烈迴響，今年首次於眾多戶外運動功能性領先品牌總部所在的俄勒岡州波特蘭舉辦，享有地利之便可直接與知名品牌洽談。

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且為提升台灣紡織產業形象並搶占持續成長的戶外運動、功能性紡織商機，經濟部國際貿易局委託外貿協執行「臺灣產業形象廣宣計畫」於該展辦理「臺灣紡織新產品發表會」，以綠色時尚為主題，由興采、棉春及寧美等企業發表臺灣最新技術及產業優勢，吸引全球專業紡織買主及媒體參與。

貿協指出，目前台灣紡織全球出口額100億7400美元排名全球第七，美國為臺灣紡織業第三大出口市場，出口值達7.17億美元，占總出口值比重7%。

此外，貿協更透露，活動當天買主Polartec、Carhartt等及Sourcing Journal等媒體出席。在場買主及媒體對臺灣企業對於全球紡織趨勢看法感興趣，興采江柏威協理表示Reuse、Repair已取代Recycle成為未來趨勢，樂見臺灣與全球企業合作為世界帶來改變，會後買主、媒體表示將在展覽期間再赴台灣館廠商攤位洽商。

這次，「臺灣紡織新產品發表會」共有三家臺灣企業發表產品，致力於開發永續機能布料的興采，推出STORMFLEECE®風暴刷毛專利技術，打造外防風防雨淋、內柔軟溫暖的單層面料，減少掉毛與剝離的環境汙染問題，在法國巴黎PREMIÈRE VISION 布料展廣受讚譽，評為「愛不釋手的柔軟，此科技面料觸感竟像兒童的絨毛玩具般舒服」。

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