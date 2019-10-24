快訊／前故宮院長馮明珠替韓國瑜背書：文物一次展出　數位典藏當然可行

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前發表觀光政策，提及希望將近70萬件故宮典藏文物一次展出、轟動全世界。對此，台北故宮前院長馮明珠24日表示，「故宮數位典藏」從張善政在做國科會主委時，故宮就已經著手開發，數位方式一次展出當然可行。

對於韓國瑜提出故宮文物一次展出的政策，國政顧問團總召張善政上午邀請馮明珠、中山大學榮譽講座教授邱文彥教授召開記者會說明。馮明珠表示，當年故宮申請數位計畫，基本上都得到了國科會大力支持，在這樣的支持之下進行了8年，讓故宮博物院的數位典藏已經完成了70、80%了，目前仍然持續進行中。

馮明珠表示，所以張善政所說的數位方式一次呈現故宮70萬件國寶，一點都不是問題，但她感慨地說，這個這三年來有故宮博物院的最高的領導階層是外行指導內行，故宮博物院70萬件文物是故宮的寶藏，但是故宮博物院的人才，也是非常重要的一環。

她指出，現在這些研究人員，這些故宮的從業博物館從業人員才是支撐這個博物館能夠繼續往專業邁進的一個最大的動力。但是很可惜，這三年來三年已經換了三個院長，基本上都是外行，以前的吳院長還比較好一點，再者，這三年來一個政務副院長、常務副院長都出不來，因為他們不相信故宮原有的專業人才。

張善政也表示，顧問團原本就有故宮4.0計畫，其中提出開發虛擬實境、擴增實境，用數位展示廳，「當然可以一次產出！批評韓國瑜的都沒有數位腦袋」

他說，故宮成為中華文化的重鎮，是國政顧問團給韓國瑜的建議，韓國瑜十分贊同，這是一個國家的願景，讓故宮變成世界上吸引人的博物館，但外界第一反應都是先質疑執行面。

▲台北故宮前院長馮明珠（中）。（圖／記者宋良義攝）

▲台北故宮前院長馮明珠。（圖／記者宋良義攝）