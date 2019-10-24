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為上帝建造的全球最大樹屋　15分鐘燒光80間客房全沒了

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▲▼美國田納西州樹屋。（圖／免費圖庫Flickr@Chuck Sutherland）

▲園藝師伯吉斯費時15年才完成田納西州樹屋。（圖／免費圖庫Flickr@Chuck Sutherland）

實習記者謝汶穎／綜合報導

全世界最大的樹屋(The Minister's Treehouse)位在美國的田納西州，擁有100英呎（約30公尺）高的世界紀錄，遠遠看去有如一座城堡，然而在22日的晚間卻突然起火，在短短15分鐘內就把超過80間客房化為灰燼，包括內部的教堂也無法倖免。

田納西州克羅斯維爾市的樹屋遍布在7棵大樹之間，最高處達30公尺，蓋有螺旋樓梯、閣樓、客房和陽台等空間，甚至還有一整層的教堂以及一座小型籃球場，共用25.8萬根釘子，是當地著名的地標之一。然而在火災發生後，消防員才剛趕到現場，樹屋就已經倒塌，只能設法控制火勢，避免蔓延到整個樹林。

消防局發言人德羅塞特(Bobby Derossett)表示，當晚並沒有發生可能引起火災的打雷或是電線走火，所以可能永遠查不到起火真相，「除非有人通報看到任何人為的行動，否則我們不會知道是怎麼發生的。」

園藝師伯吉斯(Horace Burgess)表示，他是在禱告時接到了上帝的指示，請他幫忙建造這間樹屋，所以在1990年代初期開始創建高達10層樓的樹屋，經過約15年的時間，加上人們贈送廢木材協助，最後才完成這項巨作，且只花費約1.2美元（約台幣36萬元）。

樹屋最後成為田納西州的熱門旅遊勝地，然而過多的旅客可能超過樹屋能負擔的重量，在2012年就因公共安全問題而關閉。但德羅塞特也表示，雖然之後並沒有重新開放，不過也沒有阻止旅客進入的措施。

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