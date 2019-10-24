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陳明通被立委嗆「沒肩膀」　怒回：捍衛主權「我肩膀很寬啦！」

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▲▼立法院內政委員會「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專題報告 陸委會主委陳明通 內政部部長徐國勇 移民署長邱豐光 立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通強調自己「肩膀很寬！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法委員陳怡潔24日在立法院質詢指出，外面有聲音說陳同佳案現在由陸委會主導，形同「太上法務部」，主委陳明通還一直扯「司法互助協議」，是把國人當白痴，「你身為一個主委，沒有肩膀啦！」陳明通則回嗆，「我肩膀很寬！我為捍衛中華民國的主權，中華民國的司法主權，要求雙方有司法互助，共同來審理陳同佳這個殺人犯，有什麼不對？」

陳怡潔表示，陸委會現在主導陳同佳案，形同「太上法務部」，政治凌駕法律，還不斷強調「司法互助」，但陳同佳在香港已經服完刑了，是自由身，「陸委會一直拿司法互助來『騙東騙西』，把大家當成3歲小孩，主委錯誤的判斷，是不是應該要下台，向國人道歉？」

陳明通否認判斷錯誤，並強調陸委會是依法行政，按照《國際刑事司法互助法》的規定，台港澳可以准用，法務部要透過陸委會跟港澳協議。

陳明通話一說完，陳怡潔就反駁，指陳同佳就是自由身，在香港沒有刑事問題，陳明通拿《國際刑事司法互助法》來講，是把國人當北七（白痴），「法律是要他在香港也有犯罪，但是他在香港已經服完刑了，是自由身，所以不要再扯到司法互助協議，你不是錯誤判斷，你是什麼？不用跟國人道歉嗎？」

▲▼陳明通被立委陳怡潔嗆「沒肩膀」　怒回：捍衛主權「我肩膀很寬啦！」（圖／翻攝直播畫面）

面對陳怡潔的追問，陳明通以跳針的方式回應，「我講的是中華民國法律、中華民國法律、中華民國法律，貴院通過的法律！」「司法互助、司法互助、司法互助、司法互助，堅持司法互助！」並指出，陸委會是依照中華民國的法律行政，台港不論是過去、現在、未來都必須要有司法互助協議。

陳怡潔回嗆，「陸委會講的都是主權，一個陸委會的主委，害我們國家差點喪失主權，還好意思講司法互助協議，知法玩法，還要在那裡騙東騙西，說實在，你第一名啦！」

聽完陳怡潔的話，陳明通「嘿嘿」笑了兩聲說，「感謝委員指教，但沒有主權，就沒有司法主權，沒有司法互助，怎麼共同打擊犯罪？怎麼移交犯嫌？」並說自己「真的不懂委員的邏輯」。

陳怡潔馬上回，「我也不懂你的邏輯，不懂你身為一個主委，沒有肩膀啦！」陳明通則說，「我肩膀很寬！」陳怡潔又嗆，「那是對蔡總統啦！」

下台前，陳明通激動表示，「我為捍衛中華民國的主權，中華民國的司法主權，要求雙方有司法互助，共同來審理陳同佳這個殺人犯，有什麼不對？我肩膀很寬！」

▲▼ 內政委員會「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專題報告 徐國勇 陳明通VS立委許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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