蘇起提「碩士管博士」：總統不用太專業　每件事都懂「當政院秘書長就好」





▲黃暐瀚、蘇起。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

前國安會前秘書長、韓國瑜論文指導教授蘇起24日提到，人格特質比學問、學位重要，所以台灣民眾對高學歷擔任總統的迷思屬於舊思維，其實總統不用太專業，只要會用專業的人就好，不然去當行政院秘書長即可。

針對外傳韓國瑜取消訪美行程原因與他有關，蘇起24日接受廣播節目專訪時強調，「完全沒這回事。」而蘇起也在會後接受聯訪時表示，主因仍是「韓國瑜沒有時間」，因為投入選舉的準備時間緊張，如出訪美國最少需要6至7天，「只好忍痛決定不去」，未來可能請韓國瑜夫人李佳芬代表赴美，但尚未有規劃。

蘇起表態支持韓國瑜，源於6月1日韓國瑜凱道首次會師造勢活動之後，韓國瑜提出領導人應具備四個方向，包含掌握國家方向、人格純正、被民眾信任，最後則提到同理心。蘇起認為，「這打動了我的心！」因從未聽過任何領導人主動談到同理心，這就是一般庶民所需要的。

蘇起認為，「人格特質比學問和學位重要多了！」台灣是海島，面對周圍鄰國具有強烈不安全感，加上台灣民眾「人都很nice、人情味很夠」，因此適合領導台灣的人格特質應該符合「鐵漢柔情」這樣的形象，需要有同理心、能苦民所苦。

對比歷任總統多半具有博士學歷，蘇起認為，台灣民眾對於高學歷人士擔任總統的迷思屬於舊思維，好像沒到博士就是草包，但「我也是博士，我覺得博士花這麼多時間在寫論文、一個專業上，思考的方式就比較僵硬、固定，博士太專精了！」

蘇起提到，加上博士多半「ego」（自我）很強，當上總統之後更是尾巴翹上天，變成聽不進別人的話，自認「不要來勸我，我可是打過選戰的！沒有人比我更厲害！」博士到後面就成了自以為是，「蔡總統也是一樣，我聽朋友說，（她）根本不聽別人的話！這種就很危險」

蘇起提出「碩士管博士」想法，「總統不用太專（業），但要能用到專家」，能具備用人整合能力，「總統是管人不是管事！不需要對每個事情都懂，如果都懂的話就去當行政院秘書長就好了。」

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