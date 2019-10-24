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大力剷違建！不甩特赦令　柯文哲：違建涉及公安就拆

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▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲23日主持公安督導會報，不滿市區發生鐵皮屋既存違建火災案件，當場質疑前市長陳水扁的「違建特赦令」只是一道「行政命令」，自己要下行政命令推翻。對此，柯文哲24日到議會專案報告時表示，「現在態度是這樣，涉及公安我就不理陳水扁那條線，如果有公安問題就拆」。

國民黨議員陳重文質詢時問到，傳出柯市府有意廢除違章建築分級分類拆除的底線（民國83年前違建屬既存違建）？成為全台唯一沒有底線拆除違章建築的縣市長，展現你施政的魄力，請問市長到底要怎麼做？

柯文哲說，為什麼昨天會很生氣，因為最近燒死了2個人，「我說奇怪，怎麼鐵皮屋會燒死人，鐵皮屋問起來是違建、裡面堆一大堆機油」；柯表示，現在態度是這樣，涉及公安我就不理陳水扁那條線，如果有公安問題就拆。

至於相關辦法何時出來？柯文哲坦言，目前違建是2萬5千件，跟本拆不完，違建的處理方式，要先防止新的出現，強調本來就有一個辦法。

另外，議員陳建銘則呼籲，很多地區包括大灣北段，在檢討就是因為都市計劃通盤檢討時線上的問題，台北市很多使用分區限制不合時宜，因為很多新創事業，像小型倉儲、住宅區裡面只能開摩托車店不能賣摩托車，都是依些莫名其妙的法令，所以都發局應該時時刻刻進行檢討。

陳建銘說，就以北投區為例，農業區不能做汽車販賣使用，但都已經收到都發局違反都計法的通知要來開單，我們希望這檢討是全面性的，而且要有階段性，不應該只為了展現氣魄，政府是來解決問題的，你在處理問題的過程中，如果有公安危險的優先處理，如果是公器私用、影響公眾利益的優先處理，但針對一般老百姓的問題應該更虛心處理。
 

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