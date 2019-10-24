台中高齡老婦忘了自己名字　警「按圖索驥」順利帶她返家

▲患有失智症狀的黃姓老婦日前徘徊在北屯路與東山路口，員警利用老婦背包內的畫作及人臉辨識系統協助老婦返家。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名80多歲的黃姓老婦，日前徘徊在北屯路與東山路口，有民眾經過看到覺得不放心，請警方前往協助。員警獲報後到場，向老婦詢問姓名時，發現她既無法回答出年籍資料，身上也沒有任何證件，但她的背包內有一張美勞畫作，左下方簽有名字，員警利用人臉辨識系統與該名字進行比對，找出老婦住址，順利將她送回住處。

台中市第五分局北屯派出所警員施富傑、莊沅璋於9日中午接獲民眾報案，稱在北屯路與東山路口有位迷失老人徘徊已久，請警方前往協助。施等2員到場時，見年約80多歲的黃姓老婦身背一只側背包呆坐路旁，施員先行關心身體狀況並詢問她的姓名、年籍資料，不料老婦嚴重失智，說不出自己的年籍資料，身上也沒帶任何證件。

2名員警試圖以M-police之人臉辨識系統辨識，但可能因五官面容隨年紀逐漸改變，系統無法辨識出老婦之身分，頓時無計可施。莊員靈機一動，經老婦同意查看隨身的側背包，見側背包內僅放著一張美勞畫作，原來這幅畫作是老婦人在醫院進行失智診療課程所畫的畫作，畫作左下方簽有一名字但無寫姓氏，施等2員仍抱希望，逐一比對人臉辨識系統有無同名之婦人，所幸比對出一筆資料！

2員隨即將老婦載往資料住址，並詢問老婦是否確實住在該處，前來應門的即為老婦的文姓兒子，見警方帶母親回家表示非常感謝。聊到預防走失之事，文男說曾替母親申請數條愛心手鍊，但老婦總是不願配戴並趁家人不注意偷跑出門，也讓他們感到頭痛。

第五警分局提醒，家中如有不習慣配戴愛心手鍊的長輩，建議可以在常穿戴的衣物、背包縫上姓名或緊急聯絡電話，或者將手鍊繫在常用的包包，既節省警方辨識身分之時間也能讓家人安心，而文男表示會採用警方的建議並感謝警察的熱心和幫忙！

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