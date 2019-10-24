「國道救雞」法師不選總統了！悟善禪師認功德圓滿：推舉宋楚瑜





▲釋悟善禪師付清100萬登記選總統。（圖／釋悟善禪師提供）

記者蔣婕妤／台北報導

自稱是「史上第一個出家人登記選總統」的釋悟善禪師，因為「國道上救雞」等特殊事蹟受到外界關注。不過，他近日卻發出聲明表示，認為自己在台灣做的功課已經圓滿，決定不繼續參選2020總統大選，改支持親民黨的宋楚瑜。

中選會9月開放受理申請為總統、副總統選舉被連署人，登記由釋悟善禪師搶頭香報名完成。這位神秘的釋悟善禪師本名是黃多玉，是來自韓國的華僑，他自稱是「史上第一個出家人登記選總統」。其相關事蹟包含12年內自掏腰包捐款超過1億元、在國道上不顧危險只為救一隻雞。他的競選理念為希望延續兩岸和平、維護中華文化、再創台灣經濟奇蹟，他稱厭惡藍綠惡鬥，希望作為一個真正的政治素人，以6字新法「買空、移空、整空」來拚經濟。

悟善禪師因為特殊背景受到外界關注。不過，他近日對外發出聲明，內容提到，自連署開始受到廣大民眾熱烈支持與反應，連署書數量已達為台灣祈福之目的，連署活動全面停止。內容強調，在保護個人資料原則下，所有連署書於祈福會結束後，由本部安全人員與監管小組共同監督，送至焚化廠全數焚化，全程攝影，向廣大支持者保證保護個資完整性。

悟善禪師表示，「我，釋悟善，2020年總統被連署人，我在台灣做的功課已經圓滿。我深知台灣在此時此刻，需要有道德良知，有行政經驗的政治人物出來領導。釋悟善自民國97年來台度眾，結緣眾多藍綠政治人物，放眼當今政壇，唯有宋楚瑜先生符合這樣的條件。」

退出2020總統大選，悟善禪師改支持宋楚瑜。他說，「宋先生雖然年已七旬，但身體硬朗，頭腦清晰，不但家學淵源，更有完整的行政經歷，曾是台灣唯一的民選省長。宋先生憂心當今國際局勢，社會亂象，眼見藍綠分裂越炙，個人利益、黨派利益超越國家利益，台灣人民被藍綠完全綁架！宋先生雖然出身藍營，但能跳脫藍綠框架，只問能否對台灣有貢獻！他人也許看似立場反覆，但對宋先生來說，想為台灣做事的心始終如一。」

悟善禪師強調，「在此推舉宋楚瑜先生出來競選中華民國2020年總統，為台灣人民服務。」

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