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熱心公益回饋鄉里　王瑞豊董事長捐贈台南市消防局救災設備器材

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▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，總價值新台幣約36萬元，10月24日上午11時舉辦捐贈儀式，由消防局李明峯局長代表受贈，並頒感謝獎狀，感謝王董事長造福人群的慈善義舉。

▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長捐贈的空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，將提供給消防局外勤人員及台南市義消通訊中隊協助救災使用，以保障消防人員救災安全及強化災害搶救之效能。

▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，國內電子零配件製造商穩鈦興業有限公司王瑞豐董事長，聞悉消防局在救災器材上有缺乏，隨即捐贈空氣呼吸器氣瓶，本款式為輕量化纖維氣瓶，總重僅約4.7公斤，瓶身肩部及底部均有保護層以避免磨損，亦有安全裝置限流閥以保護人員安全。而無人機航點救援電腦，則是藉由航點規劃、影像傳遞及拼接的強化功能，提升救災現場包括火場、山域或水域之影像回傳分析的立即性，藉以提供指揮官做決策參考以提升救災效能。

▲穩鈦興業有限公司王瑞豊董事長，捐贈台南市消防局空氣呼吸器用氣瓶20支及無人機航點救援電腦1組，由消防局李明峯局長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，王瑞豐董事長所捐贈之氣瓶及無人機航點救援電腦，在保障消防人員救災安全及消防救災上提供不少幫助，得以更有效確保市民生命、財產安全，並期待善行義舉能為社會公益收到拋磚引玉之效。

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