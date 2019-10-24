集貨場550公斤裝箱三星蔥遭搬空！蔥農損失14萬超傻眼：從沒遇過

▲三星鄉萬富集貨場37箱550公斤青蔥遭竊，13名蔥農損失14萬元多，蔥農們議論紛紛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

真讓蔥農傻眼！而且還是首次發生，著名的宜蘭三星蔥，蔥農放在三星鄉萬富集貨場騎樓的37箱550公斤青蔥遭竊，13名蔥農損失14萬元多；三星鄉農會總幹事謝志旭表示，失竊時間點約在23日下午3時10分至3時30分之間。警方調閱路口相關監視器，目前鎖定一輛可疑3噸重貨車。

「真夭壽喔！裝箱的三星蔥也敢偷」交蔥5箱約100公斤，損失約2萬多元的黃姓蔥農說，種蔥10多年來第1次遇到這種事。三星鄉農會總幹事謝志旭表示，23日下午蔥農陸續放在三星鄉萬富集貨場騎樓待運北市拍賣的青蔥共有61件，但託運的貨車下午4時許來載運時，點交時才發現37箱550公斤的青蔥，不翼而飛。

▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

謝志旭說，遭竊失竊時間點約在23日下午3時10分至3時30分之間，要一次竊走37箱550公斤的青蔥，沒有3噸重貨車是辦不到的。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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