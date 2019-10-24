吃醋老公牽「第三者」過馬路　人妻怒討100萬慘輸

▲黃男在過馬路時牽了一下女性友人的手，卻被妻子誤會提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／台北報導

周姓人妻懷疑黃姓丈夫多次利用職務之便，與其他女性有不正常的男女交往關係，甚至曾牽著「第三者」過馬路，還開車溫馨接送，因此決定提告求償100萬元。不過，士林地院法官認為，黃男與該名女性友人並未十指交扣、相互依偎，加上沒有其他更直接的證據，最後判妻子敗訴。

周女在判決書中主張，自己與丈夫是在1991年10月間結婚，沒想到婚後7年丈夫就多次利用職務之便外宿，並與小三交往，對她卻是斥責辱罵、拳腳相向，逼得她不得不在2013年間搬離住處，沒想到丈夫完全沒有悔改，還在2018年1月和5月與其他女性牽手、開車親密接送，甚至過夜、同居、發生性行為，實在忍無可忍，這才決定提告求償100萬元。

▲周女認為丈夫和小三不僅同居，還發生過性關係。

而黃男辯稱，妻子看到的「第三者」只是普通朋友，對方到她的住處拜訪，短暫停留一下就離去，時間點也不是選在深夜或凌晨，沒有躲躲藏藏的意思，一切都是妻子誤會了，他根本沒有外遇。

士林地院法官調閱周女提供的照片，發現黃男的確有與另一名女性牽手過馬路或是開車接送，足以證明兩人的確熟識，但他們並未十指交扣、相互依偎，神情也很正常，應該只是基於保護的意思短暫牽手通過路口，屬於一般人尚可接受的正常互動範圍；此外，周女指控兩人曾發生性關係，卻又提不出相關證據，難以認定男方有任何背棄夫妻忠誠義務的行為，最後裁定駁回妻子的告訴。