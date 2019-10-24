快訊／許毓仁飆罵徐國勇說謊、進行「魔鬼交易」　要求公布管浩鳴談話紀錄

▲內政委員會「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」專題報告。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會24日針對陳同佳案安排專案報告。國民黨立委許毓仁質詢時，痛斥陸委會、內政部明顯失職未事先掌握情資，並質疑內政部長徐國勇與牧師管浩鳴根本是密會進行「魔鬼交易」，徐國勇暴怒嗆「密會是你的解釋，立委不要亂扣部長的帽子……」，兩人對嗆將近10分鐘。

內政部長徐國勇、陸委會主委陳明通24日到立法院內政委員會就「目前我國與香港地區犯罪及追訴概況」進行專題報告並備質詢。

許毓仁質詢時，質疑徐國勇不知管浩鳴的政協身份是說謊，「我不相信陸委會、內政部沒有一份政協名單」、「連維基百科都查得到的管浩鳴，你說你查不到？你騙肖！這些都是公開資訊……」

徐國勇強調，管浩鳴是以宗教領袖的身份拜會，因會中談及陳佳同案，所以後來通報陸委會，事前並不知政協身份。許毓仁接著要求內政部提出會議資料、談話內容，徐國勇表示沒有做會議記錄，許毓仁爆氣高喊「這就是密會」，徐國勇也動怒回嗆，「密會是你的解釋，立委不要亂扣部長的帽子……」

許毓仁痛批，陸委會、內政部明顯失職，應公開道歉，我不相信陳明通沒有掌握情資，直呼都是民進黨在演戲，「陸委會、內政部、法務部、國安局態度一日三變，你們一開始喔就定位這是政治籌碼，但這件事的主體不應該是檢調嗎？」痛批檢調單位至今形同「被噤聲」，根本是上級在指導辦案。

許毓仁連番批評，既沒有公開會議記錄，私下談什麼也不敢講，內政部和陸委會「在反共、反中」，自己就是中共代理人，徐國勇也高聲回嗆，「密會是你的解釋，立委不要扣部長帽子，這裡是國會殿堂。」

兩人持續對嗆十多分鐘，許毓仁質詢大幅超時，也引發台下民進黨立委不滿，許毓仁走下台後，民進黨立委李俊俋嗆聲「我認為你很丟臉」，許毓仁一度走向李俊俋並嗆「我在台上發言你在說什麼」，藍綠立委口角不斷。

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