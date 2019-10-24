Google量子電腦200秒運算量　超級電腦要算1萬年

▲Google打造的量子電腦（左）可以執行傳統電腦（右）辦不到的工作。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱倢芯／綜合報導

「量子計算」一詞聽起來是充滿未來感的科技，因為直到不久前，它確實還尚未實現。科學期刊《自然》(Nature)發佈了Google在打造量子電腦方面的成果，量子電腦可以執行傳統電腦辦不到的工作，在量子計算領域，這種現象稱為「量子優越性」(Quantum Supremacy)。在實際運作上，Google打造的晶片 (Sycamore)在200秒內可以執行的運算量，透過現今全球最快的超級電腦要運算 1萬年之久。

Google AI量子團隊工程總經理Hartmut Neven指出，不同於在手機和超級電之間進行所有運算的傳統計算，量子計算是以量子力學特性為基礎所建立的技術，因此量子電腦在解決傳統電腦難以處理或不可能解決的難題方面相當有潛力，像是設計更好的電池、找出可用來製造有效藥物的分子、將肥料製造過程的碳排放量降到最低等。除此之外，量子電腦也可以協助我們改善現有的先進技術，例如機器學習。

Neven表示，這項成果是許多人奉獻心力進行多年研究的心血結晶，同時也為大眾開啟了一趟新的旅程，那就是找出這項技術的運用方式。Google正與研究社群攜手合作，並打造開放原始碼工具，讓其他人可以和Google一起找出量子計算的全新應用方式。