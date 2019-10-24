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韓國瑜真的記得！女韓粉高舉看板「代天上爸謝市長」淚挺：他說到做到

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▲▼雲林土庫，代天上的爸爸謝謝韓國瑜市長。（圖／記者許宥孺攝）

▲李女高舉自製看板，代天上的爸爸謝謝韓市長。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、莊智勝／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜下鄉傾聽之旅持續推進，24日上午前往雲林土庫順天宮參拜，現場還有一名女性支持者高舉自製看板「代天上的爸爸謝謝韓市長」，格外引人注目。《ETtoday新聞雲》記者上前了解原因，李姓女子哽咽地回憶，父親當初重病時，韓市長還特地拍影片替他加油打氣，雖然爸爸最後不敵病魔身故，但韓市長仍未忘記他的承諾，還請議員李明哲送茶葉到靈堂前弔唁，「我覺得他是一個說到做到的人！」

李女接受採訪時神情哀戚，表示先前自己擔任醫護志工，市長韓國瑜透過他人轉傳，輾轉得知她的父親重病住院，還主動抽空錄製影片送到父親病房中加油打氣，約好等父親康復出院、韓市長再次來到雲林時，要帶著茶葉找愛茶的父親泡茶聊天。

「爸爸那時候情況有好轉，一度出了加護病房，但後來還是不行了……。」李女哽咽地說，雖然父親與韓國瑜約好一起泡茶，但他卻等不到；在韓國瑜得知父親病故的消息後，還不忘自己許下的小小承諾，特地委請太太李佳芬之弟、議員李明哲帶著2罐茶葉到靈堂前弔祭，「我覺得韓國瑜他真的是一個說到做到的人！真的很謝謝他，他的心意爸爸都有收到！」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼受訪過程中李女一度哽咽，「韓國瑜是個說到做到的人，真的很謝謝他！」（圖／記者許宥孺攝、家屬提供）

▲▼雲林土庫，代天上的爸爸謝謝韓國瑜市長。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼雲林土庫，代天上的爸爸謝謝韓國瑜市長。（圖／記者許宥孺翻攝）

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