蔡英文批韓國瑜廣設升旗台：國旗不是用來政治作秀

▲總統蔡英文批評韓國瑜，「國旗不是用來政治作秀的」。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜全台「傾聽之旅」在嘉義中埔座談，當場承諾將在3000公尺高山上廣設升旗台，馬上引起議論。對此，總統蔡英文24日透過臉書發文指出，山林是用來親近，不是征服，國旗是用來代表國家，不是用來政治作秀的。

蔡英文表示，她跟很多山友一樣，也喜歡用雙腳踩在土地上，仔細體會台灣自然的美麗。不過，把升旗台蓋在高山，不僅不切實際，更會破壞山林環境和形貌。

蔡英文說，國旗應該要在代表國家時，在對外的場合勇敢拿出來，應該要讓人民在想表達榮耀與認同時，自由地拿出來，而不是為了政治作秀刻意升在山頂上。



蔡英文強調，面對孕育我們的土地，必須懷著謙卑的心，用心去呵護與親近。我們該為山林做的事，不是蓋幾百個升旗台，而是行政院長蘇貞昌宣布的「山林解禁」政策。

蔡英文說，除了必要的國防、保育需求及原住民族聖地外，我們鼓勵大家親近山林，簡化申請方式，同時加強山林教育，和山友一起做好維護環境的自主管理。

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